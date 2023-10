Gonartrosi e diabete di tipo 2: il ruolo degli agonisti del recettore GLP-1

Secondo uno studio gli agonisti del recettore del GLP-1 potrebbero avere un effetto “disease-modifying” nei pazienti con gonartrosi e diabete di tipo 2

Stando ai risultati di uno studio recentemente pubblicato su ARD, gli agonisti del recettore del GLP-1 (glucagon-like peptide 1) potrebbero avere un effetto “disease-modifying” nei pazienti con gonartrosi e diabete di tipo 2, in costanza di trattamento per un periodo di tempo sufficiente. Tale risultato, secondo i ricercatori, potrebbe essere mediato dal calo ponderale.

Razionale e disegno dello studio

“Il controllo sostenuto del peso a lungo termine rappresenta una sfida importante per la popolazione generale, compresi i pazienti con artrosi al ginocchio – scrivono i ricercatori nell’introduzione allo studio”.

“Gli agonisti del recettore GLP-1 rappresentano una classe di farmaci che assicura un trattamento efficace dei pazienti affetti da diabete mellito di tipo 2 e per il controllo del peso, grazie alla stimolazione della secrezione di insulina, alla soppressione della secrezione di glucagone, al rallentamento dello svuotamento gastrico e alla diminuzione dell’appetito”.

Per verificare se questa classe di farmaci potesse avere un impatto positivo nei pazienti con OA del ginocchio, i ricercatori hanno analizzato i dati di uno studio prospettico, osservazionale e multicentrico chiamato Shanghai Osteoarthritis Cohort.

I ricercatori hanno identificato, all’interno di questa coorte, tutti i pazienti con OA del ginocchio e diabete mellito di tipo 2 arruolati tra il 1° gennaio 2011 e il 1° gennaio 2017. Costituivano motivo di inclusione nello studio la presenza di radiografie bilaterali del dolore al basale indicative di una gravità dell’artrosi classificata da 1 a 3 sulla scala Kellgren-Lawrence, nonché di almeno 2 anni di follow-up prima dell’inizio della terapia con GLP-1RA – ai fini del confronto tra i gruppi.

I pazienti sono stati esclusi se presentavano gradi K-L pari a 0 o 4, malattia vascolare diabetica, OA secondaria o una storia di chirurgia del piede o di ginocchio diabetico.

Risultati principali

L’analisi ha incluso 1.807 pazienti con OA del ginocchio e diabete mellito di tipo 2 in comorbidità. Dall’analisi dei dati è emerso che i pazienti trattati con GLP-1RA hanno sperimentato un decremento maggiore del peso corporeo (media = -7,29 kg; IC95%: da -8,07 a -6,5) e un rischio minore di andare incontro ad intervento chirurgico per l’OA del ginocchio (P = 0,014).

Inoltre, sono state documentate differenze statisticamente significative relativamente ai punteggi del dolore (differenza media aggiustata nel punteggio totale WOMAC = -1,46; IC95%: da -2,84 a -0,08) e alla velocità di perdita della cartilagine (differenza media aggiustata = -0,02 mm; IC95%: da -0,03 a -0,002).

Confrontando i valori prima e dopo il trattamento con GLP-1RA, i ricercatori hanno riscontrato che i pazienti sottoposti a terapia con GLP-1RA avevano consumato meno farmaci per i loro sintomi.

Inoltre, rispetto al gruppo non trattato con GLP-1RA, i ricercatori hanno registrato un’incidenza “sostanzialmente” inferiore di ricorso alla chirurgia al ginocchio tra quelli che erano stati sottoposti a trattamento con questi farmaci: 5,9% contro 1,7% (P = 0,014).

Riassumendo

Nel commentare i risultati, i ricercatori non hanno nascosto alcuni limiti metodologici dello studio (il disegno osservazionale in primis – di qui la necessità di condurre trial randomizzati ad hoc per confermare l’efficacia dei GLP-1RA sulla gonartrosi -, il reclutamento di pazienti gonartrosici diabetici, che impedisce di generalizzare i risultati all’intera popolazione dei pazienti gonartrosici).

Ciò detto, nel complesso “… le terapie con GLP-1RA, impiegate per un tempo sufficiente, potrebbero avere un effetto “disease modifying” nei pazienti affetti da gonartrosi con diabete di tipo 2 in comorbidità – hanno scritto i ricercatori nelle conclusioni del lavoro -. Naturalmente, sono necessarie ulteriori indagini per chiarire gli effetti dei GLP-1RA sul processo patologico, la struttura articolare e gli outcome riferiti dai pazienti relativi all’OA”.

Bibliografia

Zhu H et al. Glucagon-like peptide-1 receptor agonists as a disease-modifying therapy for knee osteoarthritis mediated by weight loss: findings from the Shanghai Osteoarthritis Cohort. Annals of the Rheumatic Diseases Published Online First: 31 May 2023. doi: 10.1136/ard-2023-223845