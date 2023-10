Effetto Fedez: decine di giovani in fila per donare il sangue

Effetto Fedez sulle donazioni di sangue: decine di ragazzi in fila a Milano. Sui social anche Teresa Guccini, figlia del cantautore, ha ringraziato i donatori

In centinaia si sono presentati davanti la sede di Avis a Milano per donare il sangue. È l’effetto Fedez, che – all’uscita dal Fatebenefratelli di Milano dove è stato ricoverato e operato per un’ emorragia provocata da due ulcere sanguinanti – ha ringraziato ed elogiato chi è in prima linea con le donazioni. Il rapper si era, così, ripromesso di accendere i riflettori su questo tema. E su Instagram non è mancata una storia per invitare chi lo segue ad aderire alla causa.

Ieri, le code davanti all’Avis Lombardia erano “dieci volte tanto una normale domenica”, ha spiegato alla stampa il presidente Oscar Bianchi. E a colpire è anche “l’età media delle persone giunte a donare- dice Bianchi- rientriamo tra i 18 e i 35 anni”.

A gioire della notizia è stato lo stesso Fedez: “Sono molto felice, si è generato un effetto a catena che non mi aspettavo, grazie a tutti”.

I REQUISITI PER POTER DONARE

Come riporta il sito di Avis, per donare ci sono tre requisiti fondamentali. Innanzitutto, si deve rientrare nella fascia d’età tra i 18 e i 60 anni. Fondamentale è essere in buona salute e – in ultimo – pesare almeno 50 kg.

ANCHE LA FIGLIA DI GUCCINI RINGRAZIA I DONATORI

Donare il sangue salva la vita e, oltre a Fedez, a ribadirlo è Teresa Guccini, figlia del celebre cantautore. “Questa foto è del 15 dicembre 22- scrive su Instagram- ed è il momento esatto in cui sono ritornata molto provata in ostetricia dalla terapia intensiva e ho rivisto il mio Pietro arrivato dalla neonatologia un giorno dopo la sua nascita. Ero letteralmente distrutta e tratti senza memoria. Scrivo queste righe ispirata da quanto accaduto a @fedez perché anche io senza i donatori di sangue non sarei qui a raccontare la mia storia ed è perciò doveroso ringraziarli“.