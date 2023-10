Descrizione, gameplay e caratteristiche della slot machine Aztec Gold

La slot machine Aztec Gold è arrivata nei casinò moderni negli anni ’90 del secolo scorso. Allora il “bandito con un braccio solo” di Megajack era considerato uno dei giochi di maggiore qualità sul mercato, che attirò immediatamente l’attenzione. La slot Aztec Gold può essere giocata anche con puntate minime, e l’emulatore ricompensa generosamente ogni appassionato di intrattenimento di gioco. Nonostante le puntate minime, la slot può facilmente raccogliere una somma consistente. Durante l’esistenza di questo bellissimo gioco, che è più di 20 anni, non ha cambiato il suo aspetto, come una volta era un vero e proprio furore nel mondo del gioco d’azzardo. Gli appassionati hanno creato interi siti web dedicati ad Aztec Gold. Il segreto della slot machine Aztec Gold è l’alto tasso di rendimento, che la rende molto famosa nelle sale da gioco. Chiunque può scaricare la macchina Aztec Gold Ukraine sul proprio smartphone e godersi l’atmosfera di un’antica civiltà. Tuttavia, prima di giocare a Aztec Gold per soldi, vale la pena di testare la slot online senza investimenti utilizzando la modalità demo. Solo prima leggete la descrizione della slot machine e familiarizzate con le regole del gioco, e poi fate partire già la slot sul vostro telefono o computer.

Slot machine Aztec Gold: termini e regole

La slot machine Aztec Gold si basa sullo schema classico delle slot machine online. Ci sono 5 rulli a schermo intero e 21 linee di vincita. Altre caratteristiche della slot machine Aztec Gold sono:

Gioco del raddoppio. La slot machine Aztec Gold offre un mini-gioco in cui è possibile raddoppiare ogni vincita. Per farlo, l’utente deve indovinare una delle due carte. Se sbaglia, la macchina si prenderà tutte le vincite.

Puntate minime e massime nella slot. In Aztec Gold Ukraine è possibile puntare un minimo di 0,01 crediti e un massimo di 0,5 crediti per linea.

Giri bonus. Se si elimina il simbolo del premio, la slot offre un bonus senza deposito sotto forma di giri gratuiti.

Moltiplicatore massimo. Il moltiplicatore massimo della slot è di 1500 crediti. La slot machine Aztec Gold offre l’opportunità di vincere il jackpot. Affinché ciò avvenga, cercate di far girare i tamburi in modo che sul display risultino cinque simboli di animali totem.

Inoltre, la slot machine Aztec Gold è ricca di sorprese, ha una trama interessante e un’ottima grafica. Decidendo di giocare alla Aztec Gold per denaro, si potranno provare molte emozioni positive nella lotta per il premio principale.

Simboli della slot machine Aztec Gold

Nel gameplay della slot machine Aztec Gold sono coinvolte immagini tematiche come maschere rituali, ritratti di indiani, immagini dell’aquila, del puma, della rana velenosa, del cammello monco, del mais, dei pomodori, degli uccelli esotici, delle piramidi e dell’oro. Le regole del gioco Aztec Gold prevedono la presenza di un jolly – un simbolo sostitutivo universale che può completare le sequenze vincenti con elementi mancanti. La dinamica del gioco porta anche lo scatter, che attiva un livello bonus aggiuntivo e porta vincite, indipendentemente dalle specifiche della linea di gioco attiva. Gli Aztechi sono molto generosi con i loro ospiti, e se sullo stesso campo di gioco di questa slot machine cadono tre immagini di piramidi, avrete una grande possibilità di constatarlo di persona. Il gioco bonus

Aztec Gold funziona solo in plus, si fermano a caso le piramidi rotanti e si determina così l’entità del proprio coefficiente. La piramide di legno aumenta i vostri risparmi di 10 volte, la piramide d’oro di 25 volte e la piramide di diamanti vi dà accesso al super gioco. In questo gioco, un campo di gioco 5×5 appare di fronte a voi. 2 file non portano solo premi in denaro, ma anche pericolo: dietro le celle può esserci un serpente, che completerà il gioco bonus. Inoltre, non brucia nulla, il serpente è gentile. I soldi vinti in questa modalità possono essere raddoppiati. Anche se le prime volte la fortuna non vi sorriderà, avrete comunque la vostra dose di eccitazione e adrenalina, potrete godere di un’ottima grafica e di un gameplay entusiasmante.

Come giocare ad Aztec Gold?

Prima di giocare ad Aztec Gold, è necessario comprendere lo scopo funzionale dei pulsanti del pannello di controllo. Quindi:

Il pulsante “Start” o “Start” – avvia i rulli.

Il pulsante “Linea” o “Linea” permette di cambiare il numero di linee di gioco da 1 a 21.

Pulsante “Puntata” o “Puntata” – permette di aumentare o diminuire le probabilità di puntata su ogni linea di gioco da 1 a 20.

Pulsante “Info” o “Aiuto” – richiama il menu ausiliario, che descrive in dettaglio tutte le combinazioni vincenti e le regole dei giochi bonus.

Pulsanti STOP 1, STOP 2, STOP 3, STOP 4 e STOP 5 – durante la rotazione dei rulli, questi pulsanti possono essere utilizzati per fermarne la corrispondente, nonché per indovinare le carte nel gioco del rischio.

Con il pulsante STOP 5 è possibile trasferire le vincite sul proprio saldo, mentre con il pulsante STOP 1 si può passare alla modalità di gioco a rischio, in cui il giocatore può raddoppiare le vincite tutte le volte che vuole.

La combinazione che ogni giocatore sogna è composta da cinque simboli con l’immagine dei “Draghi d’oro”.Se si riesce a ottenere una combinazione di questo tipo alla puntata massima, significa che si è strappato il kush.Il gioco bonus inizia con 3 “scatter”.In questo caso si tratta di “piramidi”, che si trovano solo sui tre rulli più esterni.La ricompensa massima del gioco a premi è considerata un diamante o una piramide di diamanti – nel linguaggio dei giocatori accaniti Diamond.Ma il simbolo più atteso è, ovviamente, la Sfinge.Si trova sui tre rulli al centro del campo di gioco ed è in grado di sostituire qualsiasi simbolo, rendendo la combinazione più redditizia.

In conclusione

La slot machine Aztec Gold ha un sapore insolito e porterà non solo vincite, ma anche grande divertimento dal gioco. Non perdete l’occasione di giocare a una slot di alta qualità, popolare e generosa, e i gioielli degli Aztechi si trasformeranno facilmente in denaro reale.