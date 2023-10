Come investire i tuoi risparmi con il piano di accumulo: vantaggi e strategie

L’Italia è un paese in continua evoluzione, che affronta ogni anno nuove sfide ambientali, economiche e sociali.

Secondo dati recenti, la popolazione italiana è in calo, l’invecchiamento è in aumento, il divario tra Nord e Sud è ancora marcato, la digitalizzazione è in crescita ma non ancora omogenea, la pandemia ha lasciato segni profondi sul sistema sanitario, sul mercato del lavoro e sulle abitudini dei consumatori.

In questo scenario, come possiamo gestire al meglio i nostri risparmi e garantirci una qualità di vita adeguata? Come possiamo proteggerci dai rischi legati alla salute, alla sicurezza, all’instabilità politica internazionale?

Queste sono alcune delle domande che si pongono molti italiani, che cercano soluzioni semplici ed efficaci per il loro futuro finanziario. Una di queste soluzioni è il piano di accumulo assicurativo.

Piano di risparmio: prepararsi per il futuro (e la pensione) in modo semplice

Se sei come la maggior parte delle persone, probabilmente ti preoccupi di cosa succederà quando andrai in pensione, o se dovessi affrontare una situazione difficile che metta a repentaglio la tua sicurezza economica.

Sai che esistono diversi strumenti per gestire i tuoi risparmi, ma non sai quale sia il più adatto a te. Investire in borsa ti sembra troppo rischioso, sottoscrivere una polizza vita ti sembra troppo costoso, aderire a un fondo pensione ti sembra troppo vincolante.

C’è una soluzione che può soddisfare le tue esigenze: il piano di accumulo assicurativo.

Che cos’è un piano di accumulo (o PAC) assicurativo?

Si tratta di un prodotto che combina la copertura assicurativa contro i rischi con il risparmio e la salvaguardia del patrimonio. Con il piano di accumulo assicurativo puoi mettere da parte una somma di denaro ogni mese, scegliendo tu l’importo e la durata, e beneficiare di una rendita garantita al termine del contratto.

Inoltre, puoi contare su una tutela in caso di morte, invalidità o malattia grave. Il piano di accumulo assicurativo è un prodotto semplice e flessibile, che ti permette di affrontare con tranquillità il presente e il futuro.

Come funziona il piano di accumulo assicurativo

Il piano di accumulo assicurativo è un prodotto che combina il risparmio e l’investimento con la protezione della vita.

Ogni piano è diverso e, per questo, è fondamentale leggere il set informativo del singolo prodotto assicurativo di volta in volta. Detto questo, però, possiamo trovare alcune caratteristiche comuni ai piani di risparmio assicurativi.

Solitamente, infatti, chi sceglie un piano di accumulo assicurativo pagherà regolarmente un premio che viene in parte destinato agli strumenti finanziari dei fondi della Gestione separata della compagnia assicurativa, con lo scopo di ottenere rendimenti che incrementino nel tempo il capitale versato.

Al termine del contratto, il titolare del piano di accumulo ritira il capitale accumulato, e sperabilmente aumentato, nel corso degli anni. Se invece muore prima della scadenza del contratto, è il beneficiario designato in fase di sottoscrizione a percepire la somma assicurata.

Per i contratti che includono anche la copertura dell’invalidità permanente, è ancora il soggetto assicurato, se subisce un incidente, a incassare la rendita maturata. In questo modo, con un solo strumento, ci si assicura una rendita per la vecchiaia e una riserva di emergenza per la famiglia nel caso si perda uno stipendio e/o si abbiano bisogno di spese mediche elevate.

Quali sono i vantaggi di un piano di accumulo?

Un piano di accumulo assicurativo è un prodotto che ti offre la possibilità di risparmiare e investire in modo semplice e sicuro, proteggendo al tempo stesso la tua vita e quella dei tuoi cari. Tra i vantaggi di un piano di accumulo assicurativo, possiamo citare:

Flessibilità : puoi scegliere tu quanto e come versare i tuoi soldi, in base alle tue esigenze e alle tue aspettative.

Guadagno : puoi contare su una rendita garantita alla scadenza del contratto, che ti permette di avere una fonte di reddito supplementare per la tua pensione o per i tuoi progetti futuri.

Protezione assicurativa : puoi integrare la tua polizza con delle garanzie assicurative accessorie, che ti coprono in caso di morte, invalidità o malattia grave, assicurando a te e ai tuoi familiari una sicurezza economica in caso di imprevisti.

Vantaggi fiscali: puoi godere di una serie di vantaggi fiscali, come la deducibilità dei premi versati, l’esenzione dalle imposte sui redditi da capitale e la riduzione delle imposte di successione.

Attenzione, però: oltre ai vantaggi, trattandosi di un prodotto che implica un certo tipo di investimento, è bene considerare una serie di fattori extra come i rischi legati agli investimenti stessi e ai vincoli relativi alla durata al contratto.

Una strategia per proteggere i tuoi risparmi

Prima della sottoscrizione è bene fare valutazioni attente dei costi e dei benefici e capire quale tipo di piano di accumulo sia più adatto alle proprie esigenze.

È bene, in pratica, dotarsi di una strategia di investimento efficace, che ti permetta di proteggere i tuoi risparmi e di ottenere un guadagno al termine della durata del periodo dell’assicurazione, capendo bene quali sono i costi e i benefici.

Per questo è importante essere guidati nella scelta da un consulente esperto e qualificato, che sia in grado di proporti la soluzione più adatta alla tua situazione economica e famigliare. Affidarsi a dei professionisti seri e affidabili è cruciale per fare una scelta consapevole e senza sorprese nel momento del bisogno (cioè quando riscatterai i tuoi risparmi).

