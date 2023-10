Bronchiectasie, Bpco e tubercolosi legate a maggior rischio di NTM-PD

Alcune comorbilità respiratorie, quali le bronchiectasie, la Bpco e la tubercolosi, si associano ad una maggior rischio di NTM-PD

Alcune comorbilità respiratorie, quali le bronchiectasie, la Bpco e la tubercolosi, si associano ad una maggior rischio di malattia polmonare sostenuta da micobatteri non tubercolari (NTM-PD), stando ai risultati di una metanalisi recentemente pubblicata su Chest. Invece, paradossalmente, un BMI elevato o in crescita sembra avere un ruolo protettivo.

Razionale e disegno dello studio

Dati già presenti in letteratura hanno evidenziato che alcuni gruppi di pazienti sono a rischio di sviluppo di NTM-PD. Alcune linee guida raccomandano l’effettuazione di test diagnostici per rilevare la presenza di NTM-PD allorquando sono presenti fattori di rischio, sintomatologia clinica e reperti radiografici sospetti.

Fino ad ora, però, nessuno studio era stato in grado di fornire una panoramica completa dei fattori di rischio per la NTM-PD, considerando sia le comorbiità sottostanti che le caratteristiche dei pazienti. Di qui la nuova metanalisi, che si è proposta di identificare i fattori di rischio per NTM-PD che possono essere utilizzati per determinare quali pazienti sono a rischio di infezione, in modo da poter effettuare diagnosi tempestive e appropriate.

A tal scopo, i ricercatori hanno condotto una ricerca sistematica delle letteratura sull’argomento, pubblicata tra il 2011 e il 2021, utilizzando i principali database bibliografici biomedici (MEDLINE ed EMBASE). Nello specifico, sono stati oggetto della ricerca bibliografica esperta tutti gli studi che riportavano informazioni sui fattori di rischio associati a NTM-PD, mettendo a confronto individui affetti o non affetti dalla malattia.

La ricerca sistematica di letteratura ha portato all’identificazione di 99 studi; da questi sono stati selezionati 24 studi per l’inclusione nella metanalisi successiva, che si erano focalizzati sull’associazione tra fattori di rischio potenziale e la presenza di NTM-PD.

I dati ottenuti sono stati confrontati con quelli di una popolazione controllo.

Risultati principali

I ricercatori hanno osservato che alcune comorbilità respiratorie erano associate ad un incremento significativo degli odd ratio (OR) di NTM-PD, con valori di questo rapporto compresi tra 4 e 21. Nello specifico, l’associazione più forte documentata è stata con le bronchiectasie (OR: 21.43; IC95%: 5,90-77,82), seguita da una storia pregressa di tubercolosi (OR: 12,69; IC95%: 2,39-67,26), interstiziopatia polmonare (OR: 6,39; IC95%: 2,65-15,37), Bpco (OR: 6,63; IC95%: 4,57-9,63) e asms (OR: 4,15; IC95%: 2,81-6,14).

Tra gli altri fattori che sono risultati associati ad un maggior rischio di NTM-PD vi erano anche l’immunosoppressione [sia considerando gli ICS (OR: 4,46; IC95%: 2,13-9,35) e i corticosteroidi orali (OR: 3,37; IC95%: 0,82-13,75), sia altri immunosoppressori come il tacrolimus o il mofetil micofenolato (OR: 2,60; IC95%: 0,69-9,79)], nonché il trattamento con anti-TNF per l’artrite reumatoide (OR: 2,13; IC95%: 1,24-3,65), i tumori solidi (OR: 4,66; IC95%: 1,04-20,94), la polmonite (OR: 5,54; IC95%: 2,72-11,26), le malattie cardiovascolari (OR: 1,73; IC95%: 1,01-2,97) e un basso indice di massa corporea (OR: 3,04; IC95%:1,95-4,73).

Paradossalmente, l’incremento del BMI (OR:0,82; IC95%: 0,71-0,95) o un BMI elevato (OR: 0,73; IC95%: 0,58-0,97) sono risultati essere fattori protettivi nei confronti della NTM-PD, mentre l’impiego a lungo termine di macrolidi per la malattia di base era probabilmente protettivo nei confronti della malattia, anche se non statisticamente significativo (OR: 0,80; IC95%: 0,47-1,39).

Da ultimo, anche l’appartenenza al sesso femminile è risultato essere un fattore di rischio non significativo di NTM-PD (OR: 1,27; IC95%: 0,95-1,69).

Riassumendo

In conclusione, pur in presenza di alcuni limiti metodologici intrinseci della metanalisi (elevato grado di eterogeneità tra gli studi, mancanza di uniformità nelle definizioni di NTM-PD nelle pubblicazioni incluse), “…questi dati suggeriscono che, in linea con l’attuale pensiero clinico, le malattie respiratorie in comorbilità sono associate ad un rischio elevato di NTM-PD, ma anche altri fattori come il cancro e l’immunosoppressione predispongono i pazienti a un aumento del rischio di malattia – scrivono i ricercatori nelle conclusioni del lavoro”.

“Comprendere i fattori di rischio per la NTM-PD, come si è cercato di fare in questa meta-analisi, può aiutare a identificare i pazienti che non hanno ancora sintomi degni di nota e a iniziare i test per diagnosticare precocemente la NTM-PD – hanno aggiunto”.

