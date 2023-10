Bottega continua a puntare sui prodotti a zero alcol

Bottega continua l’impegno sia di educazione, sia a realizzare prodotti a zero alcol, come per esempio due spumanti e un infuso amaro digestivo

L’annuncio farà certamente molto rumore in un mondo quale quello del ‘prosecco’ che è in prima linea contro ogni allarme sull’uso dell’alcol da parte dei giovani. E questa volta viene da uno dei più affermati produttori, Sandro Bottega celebre per le sue brevettate bottiglie d’oro che sono diffuse in tutto il mondo.

Il fine è dichiaratamente sociale: «Le stragi del sabato sera – spiega Bottega – non si fermano mai! Sono iniziate quarant’anni fa e forse anche prima, ma hanno continuato a mietere giovani vittime in ogni parte d’Italia senza sosta. Già nel 1994 uscimmo con un’iniziativa per cercare di educare i giovani al consumo del bere consapevole e organizzammo una conferenza con i maggiori esperti in salute pubblica, autorità pubblica, psicologia per poter trovare e suggerire delle soluzioni. Gli atti del convegno sono tuttora validi e disponibili sul sito aziendale. Oltre a questo, iniziammo a regalare alle discoteche del luogo e di tutta Italia un dispositivo per fare l’alcol test che veniva distribuito gratuitamente ai giovani».

Oggi l’attenzione di Bottega rimane invariata e dopo quell’iniziativa continua l’impegno sia di educazione, sia a realizzare prodotti a zero alcol, come per esempio due spumanti e un infuso amaro digestivo. «In questo modo – continua Bottega – si dà la possibilità a chi dovrà condurre l’auto di avere un calice per poter brindare insieme agli amici, ma senza avere gli effetti secondari dell’alcol e non sentirsi escluso dalla festa. Nel corso degli anni abbiamo prodotto liquori a gradazione più bassa a partire dalle grappe, che dai canonici 45° di un tempo oggi ne hanno 38°; ai liquori, che dai 30° tradizionali sono passati ai circa 15°, minimo di legge. In questo modo oltre all’educazione si riduce anche la possibilità vera di consumo. Ultimo nato è uno spritz, nella categoria dei cocktail già messa in discussione, a base di Prosecco e Limoncino e che ha ancora meno concentrazione alcolica di una birra (in media 5,4°) e quindi un perfetto abbinamento per coniugare salute, sicurezza e piacere».