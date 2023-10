La Roma sotterranea a “Italia. Viaggio nella bellezza” su Rai Storia

“Sotto il suolo di Roma” in onda in prima visione lunedì 9 ottobre alle 21.10 su Rai Storia per “Italia. Viaggio nella bellezza”

“Roma non fu costruita in un giorno”, non è solo un vecchio adagio che invita alla perseveranza, ma una realtà storica stratificata presente già a pochi centimetri dal suolo cittadino. Lo racconta “Sotto il suolo di Roma” in onda in prima visione lunedì 9 ottobre alle 21.10 su Rai Storia per “Italia. Viaggio nella bellezza” ci conduce. La maggior parte degli scavi che indagano la città eterna, non sono scavi di ricerca, ma vengono eseguiti sotto il regime dell’archeologia preventiva.

Vengono fatti cioè in relazione all’esecuzione di grandi opere pubbliche o private e rivelano, talvolta, tesori inaspettati. Dal teatro di Nerone nei giardini di Palazzo della Rovere, alla statua a forma di Ercole a Parco Scott, dal tempietto votivo nella periferia di Torrenova, ai tesori degli Horti Lamiani conservati al Museo del Ninfeo, fino al volto aureo di Roma, emerso dagli scavi durante i lavori per la metro C: scoperte eccezionali che dimostrano come l’archeologia preventiva sia in grado di svelare quanto è ancora nascosto sotto il suolo di Roma.

Nello Speciale intervengono Daniela Porro (Soprintendente Speciale di Roma), Alessio De Cristofaro (funzionario archeologo Soprintendenza Speciale di Roma ), Marzia Di Mento (archeologa), Paolo Liverani (storico), Mirella Serlorenzi (direttrice Museo Ninfeo) Francesca Paolillo (funzionario archeologo Parco Archeologico Appia Antica) Federica Acierno (archeologa) Federica Fabbri (archeologa) Cristina D’agostini (funzionaria archeologa Soprintendenza Speciale di Roma), Simona Morretta (funzionaria archeologa Soprintendenza Speciale di Roma).