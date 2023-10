Kanye West a Campovolo, due ipotesi per il concerto ma restano le difficoltà

Kanye West live a Campovolo? Cosa c’è di vero sul concerto improvvisato: da giorni si parla di uno show last minute del rapper in Italia

Kanye West ama talmente tanto l’Italia che la scorsa estate ha praticamente vissuto nel nostro Paese. Secondo i rumors, ora il rapper avrebbe pensato a un mega evento last minute per i suoi fan. Un concerto ‘cotto e mangiato’, sullo stile del live di Travis Scott al Circo Massimo di Roma. In questi giorni, infatti, si è parlato di uno show all’Arena Rcf di Reggio Emilia (Campovolo).

Come se non bastasse, ad accendere l’entusiasmo dei fan nostrani è stata la comparsata dell’artista alla partita Genoa – Milan, che si è svolta sabato allo stadio Luigi Ferraris. Ma cosa c’è di vero?

Intanto, le tempistiche e l’interessamento di West. Si stavano valutando come opzioni le due date del 13 e del 20 ottobre. Lo staff di Kanye, secondo quanto riportato da Il resto del Carlino, avrebbe fatto un sopralluogo nell’area di Campovolo e avrebbe apprezzato la location. L’annuncio sarebbe arrivato a breve, a sorpresa.

GLI ULTIMI SVILUPPI

Ogni speranza, però, sembrerebbe già spenta perché – sempre secondo lo staff – non ci sarebbero le tempistiche per organizzare uno show da 80mila, o più, spettatori. “In tutto questo, poi,- scrive Il Resto del Carlino- il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, da convocare come da prassi in occasione di eventi così importanti, non è ancora stato fissato”. Insomma, resta il desiderio, ma non è detto che vada tutto in fumo.

Sul web, in tema di concerti di grandi rapper in Italia si è fatto anche il nome di Drake, fresco di pubblicazione del disco “For all the dogs”. Notizie ufficiali, però, ancora non sono arrivate.