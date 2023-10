Baume & Mercier presenta un nuovo Riviera per i suoi 50 anni

Simbolo dello spirito lifestyle di Baume & Mercier, l’inconfondibile orologio Riviera celebra quest’anno il cinquantesimo anniversario

Dopo il rilancio nel 2021 con una quinta generazione dalle molteplici sfaccettature, questa icona della Maison esprime, fin dai primi anni ’70, la competenza del brand nell’ambito dell’accostamento dei materiali, del design, del savoir-faire orologiero e della conoscenza della contemporaneità. Nell’arco di due anni si è dotata di diverse versioni (tre lancette, subacquea, cronografo, fasi lunari, GMT) proposte in diverse dimensioni (da 33 a 43 mm di diametro) per adattarsi a ogni stile senza mai perdere il proprio. Distinguibile da sempre grazie alla lunetta dodecagonale e alle linee pure, questo modello sporty-chic riconoscibile tra mille si presenta in molteplici declinazioni, dando prova di rare capacità creative.

In anteprima per questa collezione, Baume & Mercier presenta un Riviera in versione acciaio da 40 mm di diametro in edizione limitata a 50 pezzi, dotato di una complicazione orologiera di manifattura simbolo della Maison – tipica della collezione Clifton –, considerata tra le più pregevoli in assoluto: il Calendario Perpetuo. Emblema sporty-chic dell’orologeria, che unisce un design distintivo, un movimento noto per le sue performance e una complicazione orologiera tra le più affascinanti, questo Riviera Calendario Perpetuo traduce la visione moderna e riconoscibile del savoir-faire della Maison. La quintessenza dello stile Baume & Mercier in un segnatempo.