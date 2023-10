Su Rai 1 gli episodi 3 e 4 della seconda stagione di “Cuori”: la trama

In prima serata su Rai 1 gli episodi 3 e 4 della seconda stagione di Cuori, la fiction realizzata in co-produzione da Rai Fiction, Aurora Tv e Rai Com: ecco la trama

Domenica 8 ottobre, alle 21.25 su Rai 1, torna “Cuori 2”, con le avventure dei medici e degli infermieri dell’ospedale Le Molinette nella Torino degli anni ’60.

L’ultimo episodio della prima stagione si era chiuso con Cesare (Daniele Pecci), operato al cuore e sospeso fra la vita e la morte. Il primo episodio della nuova stagione si è aperto nel luglio del 1968, nove mesi dopo, e ha rivelato che il sogno d’amore di Delia (Pilar Fogliati) e Alberto (Matteo Martari) non si è compiuto. Da una parte Delia non ha potuto rivelare a Cesare il sentimento che prova per Alberto, dall’altra Alberto ha scelto di restare accanto a Karen (Romina Colbasso), che lo ha reso padre.

Storia chiusa? Quel che è certo è che il cuore di Delia viene messo a dura prova dall’incontro con l’ispettore Marcello Giraudo (Alessandro Tersigni), uomo affascinante che arriva alle Molinette per seguire un’indagine: si è verificata una morte misteriosa in ospedale. Incidente oppure omicidio?

Nell’episodio numero 3 intitolato “Non si può chiudere del tutto”, il piano di Mosca inizia a realizzarsi: Agata accetta di tornare a lavorare alle Molinette, e ora si prospetta l’opportunità di operare uno degli uomini più ricchi e influenti di Torino.

Nell’episodio numero 4 intitolato “La fortuna non esiste”, la salute di Luisa tiene sulle spine Alberto e Delia, che chiedono aiuto all’ingegner Tosi. Anche Fausto ha altro per la testa, non riuscendo a nascondere quel che prova per Virginia.

“Cuori 2” è stata realizzata in co-produzione da Rai Fiction, Aurora Tv e Rai Com, prodotta da Giannandrea Pecorelli per Aurora TV, in collaborazione con Centro di Produzione TV Rai di Torino. Regia di Riccardo Donna.