Previsioni meteo 8 ottobre 2023: nuova fiammata africana

Le previsioni meteo di oggi, domenica 8 ottobre 2023: l’anticiclone si rinforza, caldo in aumento entro la prima metà della settimana

La prima settimana di ottobre è trascorsa con condizioni meteo estive sull’Italia a causa di un blocco anticiclonico che ha tenuto lontane le perturbazioni atlantiche. Si sono registrati anche locali record di caldo, che dalla giornata di oggi si farà via via più intenso. Avremo cieli sereni da Nord a Sud e nuovi possibili picchi superiori ai +30°C dovuti a un ulteriore rinforzo dell’anticiclone nordafricano. La situazione resterà invariata almeno fino a metà della prossima settimana, mentre a seguire i modelli confermano il ritorno delle piogge.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 8 ottobre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, qualche addensamento sparso sulle regioni di Nord-Est. Al pomeriggio nuvolosità in aumento al Nord-Est con locali piogge sulle Alpi orientali, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con qualche velatura sul Triveneto e ampi spazi di sereno altrove. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con ampi spazi di sereno. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno ovunque. Temperature minime stabili o in calo e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto ma con nuvolosità in sviluppo sulle zone interne Peninsulari. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime stabili o in lieve diminuzione e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .