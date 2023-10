Peel Ports Clydeport: nuovo impianto di stoccaggio del sale

Le due società hanno stipulato un accordo a lungo termine che faciliterà il trasporto e lo stoccaggio del sale per la de-icing in Scozia per gli anni a venire e consentirà di stoccare volumi di sale per la de-icing più elevati che mai.

Le prime spedizioni di massa di sale alla nuova struttura sono già state completate e la consegna ai clienti è avvenuta a luglio. Jim McSporran, direttore del porto di Peel Ports Clydeport, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver completato la costruzione della nostra nuova struttura di stoccaggio del sale, che può gestire volumi maggiori di sale per la de-icing e contribuirà ad aggiungere un’essenziale resilienza al mercato del sale per la de-icing in Scozia.

Abbiamo già ricevuto la nostra prima spedizione di sale nella nuova rimessa e le nostre squadre stanno iniziando a lavorare per assicurarci di essere pronti a supportare la manutenzione stradale in West e Central Scotland quest’inverno. Conosciuta anche come Salt Sales Co., Irish Salt Mining Company è un importante fornitore di sale per la de-icing a base di roccia alle autorità locali di West e Central Scotland, nonché ai contraenti della manutenzione delle autostrade.

Il sale sarà spedito dalla miniera di Irish Salt Mining a Carrickfergus, nell’Irlanda del Nord, direttamente alla struttura di Peel Port Clydeport a King George V Docks. Il personale di Peel Ports Clydeport scaricherà il sale dalle navi in arrivo al porto e caricherà i camion per la consegna ai clienti o aggiungerà il sale alla rimessa di stoccaggio. Grazie alle strutture specializzate presenti sul posto, le spedizioni di 7.000 tonnellate possono essere scaricate in circa 12 ore. Irish Salt Mining produce circa 500.000 tonnellate di sale per la de-icing a base di roccia all’anno dalla sua miniera di Carrickfergus.

Peel Ports Clydeport ha completato la costruzione di un nuovo centro di stoccaggio di sale per la de-icing da diversi milioni di sterline nel suo molo King George V. La struttura di stoccaggio di 500 m2 potrà contenere un minimo di 40.000 tonnellate di sale per la de-icing e supporterà la manutenzione della rete stradale scozzese nei prossimi inverni. Il progetto è stato completato grazie a un investimento congiunto tra il proprietario di Clydeport, Peel Ports Group, e il suo cliente di lunga data, Irish Salt Mining Company, ha affermato il Gruppo in un comunicato stampa.