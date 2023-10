Guerra Israele-Palestina: Meloni al telefono con Netanyahu

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Premier dello Stato d’Israele Benjamin Netanyahu. Meloni ha ribadito la piena solidarietà del Governo italiano per gli attacchi subiti e la vicinanza ai familiari delle vittime, agli ostaggi e ai feriti. Il Governo lavorerà con i partner internazionali per coordinare il sostegno. L’Italia è al fianco del popolo israeliano in questo difficile momento.

TAJANI: SOSTENIAMO TUTTE LE INIZIATIVE PER LA DE-ESCALATION

“Ho parlato con il Ministro degli Esteri egiziano Shoukry. Sosteniamo tutte le iniziative per la de-escalation e siamo pronti a favorire i corridoi umanitari per la liberazione dei prigionieri detenuti a Gaza, soprattutto i soggetti più fragili a cominciare da bambini, donne e anziani”. Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani come riferisce la Dire (www.dire.it).

APPELLO ALLA PACE DI PAPA FRANCESCO

“Seguo con apprensione e dolore quanto sta avvenendo in Israele dove la violenza è esplosa ancora più ferocemente, provocando centinaia di morti e feriti. Esprimo la vicinanza alle famiglie delle vittime, prego per loro e per tutti coloro che stanno vivendo ore di terrore e di angoscia”. Lo ha detto Papa Francesco al termine dell’Angelus in Piazza San Pietro, che ha aggiunto: “Preghiamo perché ci sia la pace in Israele e Palestina”.

“Gli attacchi e le armi si fermino, per favore, e si comprenda che il terrorismo e la guerra non portano a nessuna soluzione, ma solo alla morte, alla sofferenza di tanti innocenti. La guerra è una sconfitta, ogni guerra è una sconfitta”, ha proseguito il Pontefice.

“In questo mese di ottobre dedicato alla preghiera del Rosario, non stanchiamoci di invocare, per l’intercessione di Maria, il dono della pace su molti Paesi del Mondo segnati da guerre e da conflitti e continuiamo a ricordare la cara Ucraina che ogni giorno soffre tanto da martoriata”, ha concluso Papa Francesco.