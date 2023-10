De Girolamo, Spollon e Bisio a “Da Noi a ruota libera” su Rai 1

Nel pomeriggio su Rai 1 torna “Da noi… a Ruota Libera”. Ospiti di Francesca Fialdini: Pierpaolo Spollon, Claudio Bisio, Nunzia De Girolamo, Gabriele Ciancuto

Domenica 8 ottobre, alle 17.20 su Rai 1, nuovo appuntamento con “Da noi… a Ruota Libera” per ascoltare le storie dei volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni. Si inizia con Pierpaolo Spollon, tornato protagonista in tv nel cast della seconda stagione di “Blanca”, e in tournée con “Quel che provo dir non so”, lo spettacolo che ha segnato il suo debutto teatrale.

A seguire Claudio Bisio, nelle sale dal 12 ottobre con “L’ultima volta che siamo stati bambini”, il film che segna il suo esordio alla regia, ambientato nella Roma del 1943, viaggio di un gruppo di bambini durante la guerra per cercare il loro amico ebreo deportato. In studio con lui anche i quattro giovani attori del cast: Alessio Di Domenicantonio, Carlotta De Leonardis, Vincenzo Sebastiani, Lorenzo Mc Govern Zaini.

È poi la volta di Nunzia De Girolamo che, dopo i successi di “Ciao Maschio” ed “Estate in Diretta”, dal 10 ottobre conduce il nuovo talk “Avanti Popolo”, ogni martedì in prima serata su Rai 3. E, infine, Gabriele Ciancuto, “astronomo in erba” di soli 12 anni, che quest’estate ha scritto un libro in cui racconta ai bambini il sistema solare e i suoi segreti.