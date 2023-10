Aumentano i premi assicurativi per le navi nel Mar Nero

I noleggiatori di navi che operano nei porti russi del Mar Nero, si sono visti recapitare un aumento dei pagamenti aggiuntivi noti come “premi per il rischio guerra”

Il premio per il rischio di guerra è stato aggiunto ai costi assicurativi comuni per le navi cisterna l’anno scorso dopo l’inizio dell’azione militare della Russia in Ucraina, quella che Mosca definisce un’operazione militare speciale. Le azioni militari nell’area dei porti russi e ucraini del Mar Nero si sono intensificate da quando l’accordo per l’esportazione di grano è saltato a metà luglio. Finora i carichi di petrolio dai porti russi del Mar Nero non sono stati colpiti dagli attacchi, ma i rischi stanno aumentando.

Il premio per il rischio di guerra è stato aumentato da circa l’1% del costo del carico a circa l’1,20-1,25%, secondo gli operatori. L’aumento, dicono, significa che ogni viaggio costerà 200.000 dollari in più per una petroliera Suezmax (che può trasportare 120.000-200.000 tonnellate) se il petrolio russo viene consegnato in India.

L’aumento del premio significa anche che il costo complessivo del premio sarà di quasi 1 milione di dollari. Sebbene l’importo non sia enorme, si aggiunge ai costi complessivi delle esportazioni di petrolio della Russia, che dal febbraio 2022 sono aumentati a causa delle sanzioni. Al culmine della crisi delle forniture e delle sanzioni, le compagnie russe pagavano fino a 20 milioni di dollari per ogni petroliera per l’assicurazione dei costi di spedizione e di trasporto, pari a più di un terzo del valore di ogni carico.

Le compagnie di assicurazione hanno aggiunto che l’aumento è stato applicato soprattutto ai carichi che trasportano petrolio e prodotti russi, mentre il premio dei carichi che trasportano volumi di origine kazaka è rimasto generalmente stabile intorno all’1%.

“I volumi provenienti dalla Russia sono associati a rischi più elevati rispetto ad altri, anche se la situazione attuale dà agli assicuratori molte ragioni per aumentare i prezzi per chiunque operi nei porti russi del Mar Nero”, ha dichiarato alle agenzie di stampa internazionali uno degli operatori. I commercianti di cereali hanno espresso preoccupazioni sulla sicurezza delle spedizioni di cereali e l’aumento del premio per il rischio di guerra per le petroliere dimostra che le preoccupazioni si sono estese a mercati più ampi.