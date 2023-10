The Noise Prophets in radio e in digitale con “Edge of Nowhere”

I The Noise Prophets tornano sulla scena musicale con “Edge of Nowhere”, la ricerca del vero io al di là delle cose futili e delle regole imposte

La rock band The Noise Prophets torna con il nuovo singolo, “Edge of Nowhere”, che anticipa quello che sarà il sound del nuovo album in uscita ad ottobre 2023.

Il brano si focalizza su un uomo che si accorge di vivere un’esistenza fatta di cose futili, di regole imposte da altri, di schemi preconfezionati ai quali è costretto suo malgrado ad adattarsi.

Si accorge che tutte queste cose generano dentro di sé un vuoto interiore, non gli permettono di capire chi sia veramente. Decide così di allontanarsi da tutto questo, vagando per il deserto nella solitaria ricerca di un contatto con sé stesso, con l’io puro e incondizionato con il quale ognuno di noi si ritrova a fare i conti quando è solo.

Quell’io che brucia dentro nel disperato tentativo di uscire e che sempre più spesso costringiamo a tenere sopito sotto la nostra pelle e nelle nostre menti.

The Noise Prophets nascono nel 2018 unendo il suono ruvido dello stoner con le sensazioni del grunge. Ogni canzone racchiude storie, suoni e atmosfere che identificano un vero e proprio marchio di fabbrica.

Il lancio dell’album previsto per ottobre 2023 è anticipato dal video del primo singolo “Seriously my Darling?” che vanta la collaborazione di Rocco Guarino, produttore e fonico di Scott Weiland e Velvet Revolver.

Il secondo singolo “Edge of Nowhere” in uscita nell’estate 2023 anticipa ancora una volta quello che sarà il sound dell’album. Prodotto dalla band e da Danilo di Lorenzo, il brano è caratterizzato da atmosfere ruvide e riff granitici. Il video del secondo singolo è stato girato e diretto da Elio Nubes già al lavoro con The Devils, Jaspers e Ash Code.

La band sarà impegnata nei prossimi mesi nella promozione del nuovo singolo e nella promozione dell’album con il supporto di Sorry Mom! Management.

Questa è la nuova incarnazione del rumore, questo è il groove del rock n roll.