Su Rai 1 stasera “Tutti giocano a Reazione a Catena”: le anticipazioni

“Tutti giocano a Reazione a Catena”: una prima serata su Rai 1 all’insegna della beneficienza e del divertimento

Sabato 7 ottobre alle 21.25 su Rai 1, andrà in onda il secondo dei due speciali di “Tutti giocano a Reazione a Catena” condotto da Marco Liorni. Si tratta del secondo di due appuntamenti benefici che vedono i vip e le loro famiglie giocare e divertirsi con la lingua italiana. Quattro squadre composte da personaggi famosi e amati dal pubblico si affronteranno per vincere, come accade nella versione preserale di “Reazione a Catena”, dimostrando di essere affiatati, veloci e di avere un’intesa vincente.

A coadiuvare i loro sforzi e far sì che il monte premi finale (devoluto in beneficienza) possa essere il più alto possibile, saranno in studio alcune delle squadre più brave di questa stagione. Nel corso della serata, oltre alle prove già conosciute, sono previsti nuovi momenti di gioco pensati per l’occasione, nei quali come sempre, saranno centrali le parole, con le loro mille sfumature e le molteplici associazioni che le possono “incatenare”.

Tra le squadre “vip” dello speciale in onda sabato 7 ottobre ci sono quella di Adriano Panatta con la moglie Anna e il fratello Claudio; quella di Simona Izzo con le sorelle Rossella e Fiamma; quella degli attori de” Il Paradiso delle Signore”, Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi e Pietro Genuardi e poi quella di Valeria Marini con la madre Gianna e il fratello Fabio.

L’ospite musicale sarà Alex Britti e per sorridere, ci saranno le incursioni comiche di Francesca Manzini. “Reazione a Catena” è prodotto nel Centro di Produzione Rai di Napoli, in collaborazione con la Sony Pictures Entertainment Srl. La regia è di Stefano Vicario.