Premio Nazionale Images 2023: ecco i nomi dei vincitori

Mary Novaria di Baio Dora Canavese con il suo elaborato intitolato “Le Conte D’la Nona” ha vinto il Premio Nazionale Images 2023

Si è conclusa la selezione per la terza edizione del “PREMIO NAZIONALE IMAGES 2023”. L’evento è organizzato dalle Edizioni Pedrini, che da sempre celebra l’eccellenza della scrittura. E di conseguenza valorizza le voci emergenti nell’ambito letterario. Il concorso – giunto alla terza edizione – si è rivelato un importante trampolino di lancio per talenti promettenti. Ora ha annunciato i vincitori di quest’anno. Sul gradino più alto del podio è salita Mary Novaria di Baio Dora Canavese (To). Il suo elaborato intitolato “Le Conte D’la Nona” ha catturato l’attenzione della Giuria con la sua collezione di brevi racconti redatti in piemontese, affiancati ad una traduzione in italiano. Un’opera che si distingue per la sua capacità di intrattenere e coinvolgere il lettore, mentre offre un affascinante viaggio nelle tradizioni e nei ricordi della Regione. E’ degno di nota che questa edizione del Concorso segna un momento significativo: infatti Mary Novaria è la prima donna a conquistare il prestigioso Premio. Le sue storie raccontano di esperienze di vita vissuta, trascinate attraverso generazioni, radicate nelle profondità della comunità di Baio Dora e in tutto il territorio Canavesano. La piazza d’onore è stata con merito conquistata da Maria Grazia Yon di Gaby, valdostana della Contrada del Lys. Il suo lavoro offre un’immersione nel mondo delle famiglie montanare – sia valdostane che piemontesi – con uno sguardo attento alle emozioni e ai legami che intrecciano le loro vite con il territorio circostante.

L’atto della premiazione si terrà presso la “Libreria Garda” di Ivrea(To) sabato 7 ottobre intorno alle ore 17. L’evento sarà l’occasione per incontrare le autrici e celebrare il loro contributo alla letteratura. L’edizione di quest’anno dell’evento “Editoria Libera” sarà arricchita dalla presenza di Mary Novaria. Sarà un’occasione per condividere la sua esperienza creativa e l’opportunità di incontrare i suoi lettori.