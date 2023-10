Pannelli fotovoltaici: 5 diversi utilizzi per sfruttarne tutte le potenzialità

Bike Facilities ha analizzato quali settori stanno già sfruttando le numerose potenzialità dei pannelli fotovoltaici e ne ha individuato i prodotti di punta

L’energia solare è una fonte rinnovabile e inesauribile di cui ancora oggi non si è imparato a sfruttare appieno le potenzialità. Si tratta di un’alternativa pulita all’uso dei combustibili fossili e a tutte le risorse inquinanti che spesso è associata – e di conseguenza limitata – all’utilizzo a livello domestico.

Tuttavia, in questi anni, sono state fatte diverse ricerche per capire come sfruttare al meglio la capacità del sole in diversi settori come ad esempio i trasporti, l’agricoltura, l’illuminazione pubblica e il tessile.

Così come tutte le innovazioni tecnologiche, anche i pannelli solari stanno avviando un lento processo trasformativo della società, favorendo la filosofia dell’energia pulita e sensibilizzando la popolazione a temi importanti come quello del global warming.

Come accade per ogni lancio di nuovi prodotti, inizialmente i costi sono sempre abbastanza elevati, consentendo solo a poche fasce di popolazione di avvicinarsi all’acquisto. Fortunatamente negli anni la maggiore diffusione sul mercato ha consentito una netta diminuzione dei prezzi, permettendo a un maggior numero di persone di convertirsi al mercato delle fonti rinnovabili e iniziare anche a risparmiare sulle bollette dell’energia elettrica.

Scopriamo quali settori stanno già sfruttando le numerose potenzialità dei pannelli fotovoltaici.

Pannelli solari per l’illuminazione da esterno

È possibile illuminare le zone esterne delle abitazioni (come il giardino, il portico o il pergolato) usufruendo dell’energia elettrica prodotta dai pannelli solari. Infatti, la soluzione ideale per illuminare queste zone in maniera eco-sostenibile sono le lampade solari. Questa tipologia di illuminazione, oltre a salvaguardare l’ambiente, fa risparmiare in bolletta ed è anche molto pratica da usare.

Solar Planet Table ad esempio è il progetto dell’azienda Melis World di Bressanone e si riferisce a un tavolino fotovoltaico si contraddistingue sostanzialmente per unire insieme la funzione di oggetti di arredamento e di design con la possibilità di produrre energia elettrica pulita, sfruttando la luce del sole.

Pannelli solari per il funzionamento della piscina

I pannelli solari rappresentano, a tutti gli effetti, una valida ed efficace alternativa anche per beneficiare di una piscina riscaldata durante tutto l’anno.

Per un rendimento ottimale, l’impianto fotovoltaico dovrebbe corrispondere almeno al 50% della superficie della piscina. In aggiunta, è importante considerare anche l’inclinazione del pannello solare: infatti, per riscaldare la piscina in maniera ottimale, ed evitare sbalzi termici durante la giornata, è opportuno che i moduli siano posizionati verso sud.

Ipersolar è un’azienda italiana che offre un vasto assortimento di pannelli solari fotovoltaici adatti a tutti i tipi di applicazioni fisse come abitazioni, baite, condomini, serre o piscine e mobili, sia isolate che connesse alla rete elettrica.

Pannelli solari per la ricarica di e-bike

Le biciclette elettriche, meglio conosciute come e-bike, sono i veicoli più diffusi nella categoria dei veicoli elettrici. User-friendly per gli spostamenti agili e rapidi, sono ormai diffuse in tutto il mondo e stanno rapidamente aumentando anche in Italia.

Il più grande vantaggio delle e-bike, e in generale di tutti i veicoli elettrici, è l’assenza della necessità di combustibili, come i tradizionali diesel e/o benzina: ciò significa zero emissioni di gas di scarico, dannosi per la salute dell’uomo e dell’ambiente. Proprio per questo motivo, negli ultimi anni, le vendite di e-bike hanno mostrato un notevole aumento: a conti fatti, incentivare le e-bike conviene sia all’ambiente che a livello produttivo: basti pensare che con una batteria di un’auto elettrica (50kWh) si possono realizzare ben 100 batterie per e-bike (500Wh).

Tube Solar dell’azienda trentina Bike Facilities è un chiaro esempio di come l’innovazione stia facendo passi da gigante anche nel settore della mobilità elettrica a due ruote. Le Tube Solar infatti sono rastrelliere con pannelli solari per parcheggio e ricarica delle E-bike disponibili in due versioni:

● Tube S-A Stand Alone: non connessa alla rete elettrica e installabile ovunque; ideale per luoghi più difficili da raggiungere come rifugi, alpeggi, parchi, piste ciclabili;

● Tube S-R Plug in rete: consente di reimmettere in rete l’energia elettrica prodotta e

non utilizzata dal pannello solare per la ricarica delle e-bike e sfruttarla per altre

necessità.

La rastrelliera è compatibile con ogni tipo di bici e può ricaricarne contemporaneamente fino

a 3 veicoli. La struttura è in acciaio e risulta leggera e robusta.

Pannelli solari per l’alimentazione di barche o camper

L’uso del fotovoltaico nei trasporti è ancora raro, ma esistono alcuni prototipi di aerei, barche e treni che usano l’energia fotovoltaica.

Nel caso delle barche che navigano con il sole possono essere equipaggiate con pannelli fotovoltaici pieghevoli, come una vela, e realizzate con materiali molto leggeri, con un’aerodinamica molto sviluppata.

Levante è la startup che ha ideato dei pannelli solari pieghevoli (in stile origami) ed estremamente performanti, che consentono a imbarcazioni e camper di qualsiasi dimensione di poter disporre di energia pulita sempre e ovunque.

Pannelli solari per la protezione di serre ed edifici

Oltre alle numerose applicazioni già esistenti, il futuro del fotovoltaico e dell’energia rinnovabile consisterà nel dar vita a soluzioni che possano essere applicate direttamente sui rivestimenti di strutture. Sono allo studio, presso l’UCLA di California ad esempio pannelli solari organici in grado di per rendere più resistenti le celle solari organiche semitrasparenti e capaci di far passare la luce del Sole e per questo ideali per coprire le serre. Oppure

pannelli trasparenti da installare al posto dei parapetti degli edifici, e aumentare così la possibilità d’installazione, specialmente in casi in cui non sia possibile sistemarli sui tetti.

Sono già presenti sul mercato, invece tegole solari a forma di coppo, da installare mimetizzati sui tetti degli edifici storici italiani.