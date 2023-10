I paradossi del mercato del lavoro nella nuova indagine della CGIA: con oltre 2 milioni di disoccupati in Italia, le imprese non riescono a trovare personale

I paradossi presenti nel nostro mercato del lavoro sono evidenti e uno di questi viene evidenziato in questa nota dall’Ufficio studi della CGIA: se i disoccupati in Italia sono poco meno di due milioni, di cui 800 mila circa in età compresa tra i 15 e i 34 anni , secondo il nostro Ministro del lavoro , invece, sarebbero un milione i posti che le imprese non riescono a trovare.

Sia chiaro, non è una novità; nel nostro Paese da sempre la domanda e l’offerta faticano a incrociarsi. Non solo. Chi è alla ricerca di un’occupazione spesso presenta un deficit educativo ed esperienziale notevole rispetto alle abilità professionali richieste dalle attività economiche.

Detto questo, rimane il fatto che abbiamo ancora molte persone, soprattutto giovani, senza una occupazione, mentre tante aziende, anche nel Mezzogiorno, sono costrette a rinunciare a una quota importante degli ordinativi, poiché non hanno le risorse umane sufficienti per far fronte a queste nuove commesse. Il risultato di questa situazione ci consegna un quadro preoccupante: tante famiglie continuano a rimanere in condizioni di fragilità economica e altrettante imprese, non potendo incrementare l’attività produttiva, non possono crescere dimensionalmente e creare nuova ricchezza da distribuire.

Saldatori, medici, ingegneri, intonacatori sono introvabili

Grazie ai dati che emergono dalla periodica indagine Excelsior condotta presso gli imprenditori italiani dall’Unioncamere-Anpal, l’Ufficio studi della CGIA ha elencato le prime 50 figure professionali di difficile reperimento. Praticamente introvabili sono i saldatori ad arco elettrico, i medici di medicina generale, gli ingegneri elettronici/telecomunicazioni, gli intonacatori (che includono anche gli stuccatori, i decoratori e i cartongessisti) e i dirigenti d’azienda (di istituti scolastici privati e di strutture sanitarie private). Di questo primo blocco, in 8 casi su 10 la ricerca degli imprenditori (privati e pubblici) si tramuta in fallimento.

Altrettanto difficili da reperire sul mercato del lavoro sono i meccanici collaudatori, gli infermieri/ostetriche, i tecnici elettronici (installatore e manutentore hardware), i tappezzieri e i materassai, gli operai addetti a macchinari per la filatura e bobinatura, i saldatori e i tagliatori a fiamma, gli ingegneri elettronici, gli elettrotecnici e gli operai addetti ai telai meccanici per la tessitura e maglieria. Di questo secondo blocco, in 7 casi su 10 le richieste imprenditoriali rimangono scoperte (vedi Tab. 1).

A Nordest quasi un posto di lavoro su 2 rimane scoperto.

Se al Nord si cercano soprattutto camerieri, commessi e addetti alle pulizie, al Sud la richiesta si concentra su muratori e, anche qui, su camerieri e commessi (vedi Tab. 2). Tra le quattro ripartizioni geografiche del Paese, invece, le maggiori difficoltà nel reperire i lavoratori dipendenti sono emerse a Nordest. A Bolzano, infatti, nel 2022 si è registrata l’incidenza percentuale più alta pari al 52,5 per cento. Seguono Pordenone con il 52 per cento, Gorizia con il 48,8, Pavia con il 48,3, Trento con il 47,9, Udine con il 47,8, Bologna e Vicenza con il 47,7, Lecco con il 46,9 e Padova con il 46,8. Sebbene il livello di disoccupazione nelle regioni del Sud si aggiri mediamente sul 15 per cento, anche in questa ripartizione un nuovo posto di lavoro su 3 ha rischiato di non essere coperto. Le punte più elevate, comunque le scorgiamo a Chieti e L’Aquila con il 43,6 per cento, a Caltanissetta con il 40,5 per cento, Cagliari con il 39,2, Brindisi e Sassari con il 39, Siracusa con il 38,8, Isernia, Matera e Pescara con il 38,5, Benevento con il 38,1 e di seguito tutte le altre (vedi Tab. 2).

Dal 2017 le difficoltà di assunzione sono più che raddoppiate

Analizzando l’incidenza percentuale delle difficoltà di reperimento, dal 2017 a oggi (settembre 2023) è più che raddoppiata. Se sei anni fa solo il 21,5 per cento degli imprenditori intervistati dichiarava di faticare moltissimo a reperire nuovo personale, nella rilevazione del mese scorso la percentuale è salita al 47,6 per cento (vedi Graf. 1). E’ evidente che nei prossimi anni la tendenza è destinata a salire ulteriormente. Il combinato disposto tra calo della natalità e il progressivo innalzamento dell’età media dovrebbe creare non pochi problemi agli imprenditori che, tra le altre cose, saranno chiamati a sostituire un elevato numero di maestranze destinato al pensionamento.

Tab. 1 – ITALIA: le 50 professioni di più difficile reperimento (anno 2022)

RANK PRIME 50 (*) FIGURE PROFESSIONALI ENTRATE PREVISTE INC. % DIFFICOLTA’

REPERIMENTO 1 6217 – Specialisti di saldatura elettrica e a norme ASME 12.430 81,3% 2 2411 – Medici di medicina generale 4.170 81,3% 3 2214 – Ingegneri elettronici e in telecomunicazioni 5.070 80,5% 4 6133 – Intonacatori 2.900 80,0% 5 1228 – Dirigenti generali di aziende di servizi alle imprese e alle persone 2.210 77,8% 6 6236 – Meccanici collaudatori 3.120 75,6% 7 3211 – Professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche 52.330 74,9% 8 3134 – Tecnici elettronici 9.900 74,6% 9 6536 – Tappezzieri e materassai 2.440 73,8% 10 7261 – Operai addetti a macchinari per la filatura e la bobinatura 3.280 73,2% 11 6212 – Saldatori e tagliatori a fiamma 7.930 72,9% 12 2213 – Ingegneri elettrotecnici 3.060 71,9% 13 3133 – Elettrotecnici 5.100 71,4% 14 7262 – Operai addetti a telai meccanici per la tessitura e la maglieria 9.240 71,0% 15 6138 – Installatori di infissi e serramenta 5.120 69,3% 16 1222 – Direttori e dirigenti industria in senso stretto e nelle P.U. 2.200 68,6% 17 6231 – Meccanici artigianali, riparatori automobili e professioni assimilate 33.630 68,5% 18 6136 – Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas 36.580 68,4% 19 2315 – Farmacisti 19.370 67,7% 20 3323 – Agenti assicurativi 10.330 66,6% 21 3214 – Professioni tecnico sanitarie – area tecnico assistenziale 2.340 65,8% 22 3154 – Tecnici della produzione e preparazione alimentare 4.050 65,2% 23 7133 – Conduttori impianti formatura articoli in ceramica e terracotta 2.700 65,2% 24 6237 – Verniciatori artigianali ed industriali 5.490 64,8% 25 2115 – Progettisti e amministratori di sistemi 12.370 64,6% 26 2114 – Analisti e progettisti di software 37.120 64,5% 27 6137 – Elettricisti nelle costruzioni civili e professioni assimilate 77.250 63,5% 28 7441 – Conduttori di macchinari per il movimento terra 20.480 62,9% 29 6241 – Installatori e riparatori di apparati elettrici ed elettromeccanici 38.880 62,9% 30 6223 – Attrezzisti di macchine utensili e professioni assimilate 39.040 61,7% 31 6543 – Valigiai, borsettieri e professioni assimilate 3.130 61,7% 32 2412 – Specialisti in terapie mediche 4.900 61,4% 33 6123 – Carpentieri e falegnami nell’edilizia (esclusi i parchettisti) 11.220 61,2% 34 3121 – Tecnici programmatori 43.360 61,1% 35 6134 – Installatori di impianti di isolamento e insonorizzazione 8.630 61,0% 36 6214 – Montatori di carpenteria metallica 39.200 60,8% 37 3135 – Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate 8.130 60,5% 38 6233 – Meccanici e montatori di macchinari industriali e assimilati 54.060 60,4% 39 6218 – Lastroferratori 8.350 60,4% 40 6522 – Falegnami e attrezzisti di macchine per la lavorazione del legno 19.420 59,8% 41 3125 – Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici 8.050 59,8% 42 6533 – Sarti e tagliatori artigianali, modellisti e cappellai 11.100 59,7% 43 7211 – Operai macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali 54.180 59,5% 44 3137 – Disegnatori industriali e professioni assimilate 22.280 59,1% 45 7241 – Operai macchinari produzioni in serie di mobili e articoli in legno 5.350 59,1% 46 3131 – Tecnici meccanici 20.570 58,2% 47 3345 – Agenti immobiliari 6.870 57,9% 48 3152 – Tecnici della gestione di cantieri edili 25.780 57,7% 49 6242 – Manutentori e riparatori apparati elettronici industriali e di misura 8.540 56,3% 50 7422 – Conduttori di autobus, di tram e di filobus 14.850 56,0%

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Excelsior Unioncamere Anpal (valori approssimati alla decina di unità)

(*) il rank riguarda le figure professionali con almeno 2 mila entrate previste.

Tab. 2 – REGIONI: prime 5 figure professionali richieste e difficoltà di reperimento

(anno 2022)

REGIONI PRIME 5 FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE ENTRATE PREVISTE di cui:

DI DIFFICILE REPERIMENTO INC. % DIFFICOLTA’

REPERIMENTO PIEMONTE e

VALLE D’AOSTA 8143 – Personale non qualif. servizi pulizia uffici ed esercizi commerciali 24.400 6.780 27,8% 5122 – Commessi delle vendite al minuto 22.830 6.660 29,2% 5223 – Camerieri e professioni assimilate 21.710 10.000 46,1% 8132 – Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al magazzino 12.490 2.770 22,2% 7423 – Conduttori di mezzi pesanti e camion 12.370 7.700 62,2% LOMBARDIA 8143 – Personale non qualif. servizi pulizia uffici ed esercizi commerciali 75.950 21.720 28,6% 5122 – Commessi delle vendite al minuto 63.460 14.500 22,8% 8132 – Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al magazzino 48.240 7.950 16,5% 5223 – Camerieri e professioni assimilate 46.850 22.640 48,3% 4112 – Addetti agli affari generali 36.580 12.760 34,9% LIGURIA 5223 – Camerieri e professioni assimilate 13.350 6.050 45,3% 5122 – Commessi delle vendite al minuto 10.370 2.650 25,6% 8143 – Personale non qualif. servizi pulizia uffici ed esercizi commerciali 9.140 3.120 34,1% 5221 – Cuochi in alberghi e ristoranti 6.550 3.120 47,6% 7423 – Conduttori di mezzi pesanti e camion 5.210 3.270 62,8% TRENTINO A.A. 5223 – Camerieri e professioni assimilate 25.050 12.510 49,9% 5221 – Cuochi in alberghi e ristoranti 18.460 12.330 66,8% 8141 – Personale non qualif. addetto pulizia servizi alloggio e navi 10.470 4.450 42,5% 5122 – Commessi delle vendite al minuto 9.490 3.460 36,5% 8143 – Personale non qualif. servizi pulizia uffici ed esercizi commerciali 8.860 3.230 36,5% VENETO 5122 – Commessi delle vendite al minuto 35.120 10.780 30,7% 5223 – Camerieri e professioni assimilate 34.020 16.190 47,6% 8143 – Personale non qualif. servizi pulizia uffici ed esercizi commerciali 33.650 11.240 33,4% 5221 – Cuochi in alberghi e ristoranti 21.050 11.000 52,3% 8132 – Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al magazzino 21.050 4.390 20,9% FRIULI V.G. 8143 – Personale non qualif. servizi pulizia uffici ed esercizi commerciali 7.970 2.220 27,9% 5223 – Camerieri e professioni assimilate 7.090 2.680 37,8% 5122 – Commessi delle vendite al minuto 7.010 2.200 31,4% 5224 – Baristi e professioni assimilate 4.530 1.160 25,6% 5221 – Cuochi in alberghi e ristoranti 4.130 2.340 56,7% EMILIA ROMAGNA 5223 – Camerieri e professioni assimilate 31.430 15.990 50,9% 5122 – Commessi delle vendite al minuto 29.360 8.950 30,5% 8143 – Personale non qualif. servizi pulizia uffici ed esercizi commerciali 28.500 9.700 34,0% 8132 – Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al magazzino 25.130 4.690 18,7% 5221 – Cuochi in alberghi e ristoranti 21.030 10.250 48,7% TOSCANA 5223 – Camerieri e professioni assimilate 28.070 12.210 43,5% 5122 – Commessi delle vendite al minuto 23.250 5.160 22,2% 8143 – Personale non qualif. servizi pulizia uffici ed esercizi commerciali 21.970 6.880 31,3% 5221 – Cuochi in alberghi e ristoranti 16.490 8.560 51,9% 8132 – Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al magazzino 11.930 2.360 19,8% UMBRIA 5223 – Camerieri e professioni assimilate 5.250 2.710 51,6% 5122 – Commessi delle vendite al minuto 4.400 1.450 33,0% 8143 – Personale non qualif. servizi pulizia uffici ed esercizi commerciali 3.760 1.590 42,3% 5224 – Baristi e professioni assimilate 2.620 1.280 48,9% 7423 – Conduttori di mezzi pesanti e camion 2.470 1.520 61,5% MARCHE 5223 – Camerieri e professioni assimilate 11.220 5.060 45,1% 5122 – Commessi delle vendite al minuto 8.760 2.630 30,0% 5221 – Cuochi in alberghi e ristoranti 6.230 2.630 42,2% 8132 – Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al magazzino 5.700 1.360 23,9% 8143 – Personale non qualif. servizi pulizia uffici ed esercizi commerciali 5.540 1.570 28,3% LAZIO 8143 – Personale non qualif. servizi pulizia uffici ed esercizi commerciali 45.280 9.980 22,0% 5122 – Commessi delle vendite al minuto 36.350 9.880 27,2% 5223 – Camerieri e professioni assimilate 25.630 11.130 43,4% 6121 – Muratori in pietra, mattoni, refrattari 17.380 7.360 42,3% 4112 – Addetti agli affari generali 17.220 4.450 25,8% ABRUZZO 5223 – Camerieri e professioni assimilate 10.220 4.450 43,5% 5122 – Commessi delle vendite al minuto 7.760 1.820 23,5% 5221 – Cuochi in alberghi e ristoranti 7.580 2.530 33,4% 6121 – Muratori in pietra, mattoni, refrattari 7.070 3.400 48,1% 8143 – Personale non qualif. servizi pulizia uffici ed esercizi commerciali 5.520 1.260 22,8% MOLISE 6121 – Muratori in pietra, mattoni, refrattari 1.830 870 47,5% 5122 – Commessi delle vendite al minuto 1.300 350 26,9% 5223 – Camerieri e professioni assimilate 1.230 360 29,3% 5221 – Cuochi in alberghi e ristoranti 960 420 43,8% 8143 – Personale non qualif. servizi pulizia uffici ed esercizi commerciali 910 120 13,2% CAMPANIA 5122 – Commessi delle vendite al minuto 29.900 8.310 27,8% 5223 – Camerieri e professioni assimilate 26.550 9.150 34,5% 7423 – Conduttori di mezzi pesanti e camion 25.330 12.690 50,1% 8143 – Personale non qualif. servizi pulizia uffici ed esercizi commerciali 23.090 6.190 26,8% 6121 – Muratori in pietra, mattoni, refrattari 20.990 8.620 41,1% PUGLIA 5223 – Camerieri e professioni assimilate 26.700 9.670 36,2% 5122 – Commessi delle vendite al minuto 23.210 6.250 26,9% 8143 – Personale non qualif. servizi pulizia uffici ed esercizi commerciali 18.490 3.970 21,5% 6121 – Muratori in pietra, mattoni, refrattari 16.520 5.550 33,6% 7423 – Conduttori di mezzi pesanti e camion 13.940 6.170 44,3% BASILICATA 6121 – Muratori in pietra, mattoni, refrattari 2.780 1.170 42,1% 5223 – Camerieri e professioni assimilate 2.320 970 41,8% 7423 – Conduttori di mezzi pesanti e camion 2.210 960 43,4% 5122 – Commessi delle vendite al minuto 1.910 550 28,8% 8143 – Personale non qualif. servizi pulizia uffici ed esercizi commerciali 1.640 410 25,0% CALABRIA 5223 – Camerieri e professioni assimilate 10.960 4.700 42,9% 5122 – Commessi delle vendite al minuto 8.330 2.270 27,3% 6121 – Muratori in pietra, mattoni, refrattari 7.510 3.110 41,4% 5221 – Cuochi in alberghi e ristoranti 6.790 2.670 39,3% 7423 – Conduttori di mezzi pesanti e camion 5.210 2.710 52,0% SICILIA 5122 – Commessi delle vendite al minuto 24.150 6.290 26,0% 5223 – Camerieri e professioni assimilate 22.830 9.790 42,9% 6121 – Muratori in pietra, mattoni, refrattari 20.840 8.040 38,6% 8143 – Personale non qualif. servizi pulizia uffici ed esercizi commerciali 15.370 4.250 27,7% 7423 – Conduttori di mezzi pesanti e camion 14.760 6.530 44,2% SARDEGNA 5223 – Camerieri e professioni assimilate 15.350 6.180 40,3% 5122 – Commessi delle vendite al minuto 10.320 2.920 28,3% 8143 – Personale non qualif. servizi pulizia uffici ed esercizi commerciali 10.160 3.520 34,6% 5221 – Cuochi in alberghi e ristoranti 9.740 4.760 48,9% 6121 – Muratori in pietra, mattoni, refrattari 8.490 4.210 49,6%

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Excelsior Unioncamere Anpal (valori approssimati alla decina di unità)

Tab. 3 – PROVINCE: classifica delle difficoltà di reperimento (anno 2022)

RANK PROVINCE ENTRATE PREVISTE INC. % DIFFICOLTA’

REPERIMENTO 1 BOLZANO 82.620 52,5% 2 PORDENONE 26.790 52,0% 3 GORIZIA 14.750 48,8% 4 PAVIA 36.200 48,3% 5 TRENTO 76.730 47,9% 6 UDINE 45.460 47,8% 7 BOLOGNA 110.910 47,7% 8 VICENZA 84.890 47,7% 9 LECCO 26.130 46,9% 10 PADOVA 88.880 46,8% 11 MACERATA 26.800 46,7% 12 ROVIGO 22.080 46,6% 13 TERNI 13.840 46,6% 14 CUNEO 51.920 46,5% 15 TREVISO 81.350 46,5% 16 ALESSANDRIA 31.340 46,2% 17 PERUGIA 47.830 46,2% 18 AREZZO 25.980 46,1% 19 VARESE 60.280 45,9% 20 AOSTA 16.920 45,4% 21 BIELLA 11.260 45,3% 22 MODENA 76.990 45,3% 23 REGGIO EMILIA 51.460 45,1% 24 MONZA E BRIANZA 67.810 44,9% 25 BELLUNO 25.520 44,7% 26 PISTOIA 16.980 44,5% 27 RAVENNA 43.380 44,5% 28 FERMO 12.410 44,3% 29 FERRARA 24.380 44,3% 30 CREMONA 28.490 44,2% 31 GENOVA 75.170 44,2% 32 TRIESTE 21.040 44,2% 33 COMO 48.030 44,0% 34 NOVARA 31.890 44,0% 35 FIRENZE 97.980 43,9% 36 VENEZIA 93.460 43,8% 37 BERGAMO 104.470 43,7% 38 CHIETI 32.270 43,6% 39 L’AQUILA 22.630 43,6% 40 SIENA 22.650 43,5% 41 LATINA 42.620 43,1% 42 ASTI 12.260 43,0% 43 BRESCIA 137.780 43,0% 44 PISA 32.620 43,0% 45 VERONA 106.200 43,0% 46 MANTOVA 36.030 42,8% 47 FORLI’-CESENA 41.560 42,6% 48 ANCONA 42.330 42,3% 49 TORINO 183.210 42,1% 50 PESARO-URBINO 33.460 41,9% 51 PARMA 49.990 41,8% 52 LODI 13.760 41,3% 53 VITERBO 16.340 41,0% 54 PRATO 28.600 40,7% 55 CALTANISSETTA 14.990 40,5% 56 LUCCA 34.420 40,4% 57 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 11.690 40,2% 58 VERCELLI 12.070 40,2% 59 LA SPEZIA 19.650 40,1% 60 RIMINI 47.420 40,1% 61 SONDRIO 18.730 40,1% 62 ASCOLI PICENO 18.730 39,9% 63 MASSA 13.930 39,9% 64 PIACENZA 28.990 39,6% 65 CAGLIARI 62.870 39,2% 66 BRINDISI 27.160 39,0% 67 SASSARI 58.510 39,0% 68 SIRACUSA 23.760 38,8% 69 ISERNIA 5.600 38,5% 70 MATERA 14.070 38,5% 71 PESCARA 27.280 38,5% 72 LIVORNO 32.930 38,2% 73 BENEVENTO 16.250 38,1% 74 SAVONA 22.620 38,1% 75 TERAMO 31.880 38,0% 76 CROTONE 9.830 37,9% 77 ENNA 6.200 37,9% 78 REGGIO CALABRIA 21.380 37,9% 79 CATANZARO 22.250 37,7% 80 POTENZA 22.750 37,7% 81 RIETI 9.810 37,7% 82 FROSINONE 30.470 37,4% 83 IMPERIA 14.580 37,2% 84 MILANO 454.590 37,1% 85 RAGUSA 20.720 36,9% 86 COSENZA 37.960 36,7% 87 CAMPOBASSO 13.220 36,5% 88 CASERTA 59.340 36,5% 89 TARANTO 32.790 35,8% 90 AVELLINO 24.310 35,6% 91 NAPOLI 202.510 35,6% 92 PALERMO 75.810 35,1% 93 NUORO 13.170 35,0% 94 CATANIA 64.880 34,6% 95 MESSINA 38.280 34,4% 96 AGRIGENTO 18.820 33,7% 97 BARI 123.990 33,4% 98 ROMA 398.360 32,9% 99 GROSSETO 20.520 32,8% 100 ORISTANO 8.710 32,5% 101 LECCE 66.640 32,1% 102 SALERNO 93.390 32,0% 103 FOGGIA 39.050 31,9% 104 TRAPANI 24.590 31,8% 105 VIBO VALENTIA 9.980 31,7% ITALIA 5.179.140 40,5%

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Excelsior Unioncamere Anpal (valori approssimati alla decina di unità)

Graf. 1 – ITALIA: incidenza % difficoltà di reperimento:

entro la fine del 2023 si tenderà al 50%?

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Excelsior Unioncamere Anpal