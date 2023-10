Diabete di tipo 2 e NAFLD: rischio scompenso epatico più elevato

I pazienti con diabete di tipo 2 e steatosi epatica non alcolica avrebbero un rischio più elevato di scompenso epatico e anche di carcinoma epatocellulare

A 5 anni, i pazienti con diabete di tipo 2 e steatosi epatica non alcolica avrebbero un rischio più elevato di scompenso epatico (13,85% vs. 3,95%) e anche di carcinoma epatocellulare (3,68% vs. 0,44%). E’ quanto riportato su The Lancet Gastroenterology and Hepatology in cui gli autori evidenziano che il diabete di tipo 2 sarebbe un predittore indipendente di scompenso epatico e sviluppo di carcinoma epatocellulare tra i pazienti con steatosi epatica non alcolica (NAFLD).

“Studi precedenti hanno dimostrato che il diabete di tipo 2 è associato allo scompenso epatico tra le persone con cirrosi, virus dell’epatite C e consumo eccessivo di alcol”, hanno scritto Daniel Q. Huang, visiting scholar presso il NAFLD Research Center presso l’Università della California, San Diego, e colleghi.

“Tuttavia, il rischio di scompenso epatico (sviluppo di ascite, encefalopatia epatica o sanguinamento da varici) tra gli individui con NAFLD con e senza diabete di tipo 2 non è stato valutato sistematicamente”.

In una meta-analisi eseguita su sei studi, Huang e colleghi hanno studiato l’associazione tra diabete di tipo 2 ed esiti correlati al fegato tra 2.016 partecipanti (età media, 57,8 anni; BMI 31,3 kg/m2, 53,3% donne) sottoposti a elastografia a risonanza magnetica tra febbraio 2007 e giugno 2021.

Al basale, i ricercatori hanno notato che 736 partecipanti avevano diabete di tipo 2, 114 avevano scompenso epatico e 47 avevano HCC. La presenza di diabete di tipo 2 era associata a scompenso epatico al basale (OR=2,95; 95% CI, 2-4,36), un risultato che è rimasto coerente dopo l’ analisi multivariata (OR aggiustato=3,08; 95% CI, 1,98-4,78).

In una valutazione longitudinale su 1.737 partecipanti (602 con diabete di tipo 2) senza scompenso epatico al basale, 105 hanno sviluppato scompenso epatico in un follow-up mediano di 2,8 anni.

I partecipanti con diabete di tipo 2 avevano un “rischio significativamente più alto” di scompenso epatico a 1 anno (3,37%; 95% CI 2,1-5,11 vs. 1,07%; 95% CI, 0,57-1,86), 3 anni (7,49%; 95% CI. 5,36-10,08 vs. 2,92%; 95% CI, 1. 92-4,25) e 5 anni (13,85%; 95% CI, 10,43-17,75 vs. 3,95%; 95% CI, 2,67-5,6) rispetto a coloro che non avevano il diabete.

Dopo aggiustamento per età, indice di massa corporea e razza o etnia, il diabete di tipo 2 (sottodistribuzione HR=2,15; 95% CI, 1,39-3,34) e l’HbA1c (sHR=1,31; 95% CI, 1,1-1,55) sono rimasti predittori indipendenti di scompenso epatico incidente.

In una mediana di 2,9 anni, 22 dei 1.802 partecipanti che non avevano HCC al basale hanno sviluppato HCC incidente, con un rischio più elevato in quelli con diabete di tipo 2 a 1 anno (1,34%; 95% CI, 0,64-2,54 vs. 0,09%; 95% CI, 0,01-0,5), 3 anni (2,44%; 95% CI, 1,36-4 0,05 vs 0,21%; 95% CI, 0,04-0,73) e 5 anni (3,68%; 95% CI, 2,18-5,77 vs. 0,44%; 95% CI, 0,11-1,33). Il diabete di tipo 2 ha predetto in modo indipendente lo sviluppo di HCC (sHR = 5,34; 95% CI, 1,67-17,09).

“Le persone con diabete di tipo 2 hanno un rischio significativamente più elevato di scompenso epatico e carcinoma epatocellulare rispetto alle persone senza diabete di tipo 2”, hanno concluso Huang e colleghi. “Il controllo glicemico subottimale è associato a un rischio più elevato di scompenso epatico e carcinoma epatocellulare. Il rischio più elevato di scompenso epatico e carcinoma epatocellulare nelle persone con diabete di tipo 2 dovrebbe essere considerato quando si progettano studi clinici nella NAFLD”.

Hanno continuato: “Questi dati servono come invito all’azione per prevenire il diabete di tipo 2 e ridurre il crescente carico di NAFLD e carcinoma epatocellulare correlato a NAFLD”.

