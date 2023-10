Travaglio e Il Fatto Quotidiano condannati per aver diffamato Renzi

Marco Travaglio e Il Fatto Quotidiano condannati per aver diffamato Matteo Renzi. È lo stesso senatore e leader di Italia Viva a scriverlo sui social

Marco Travaglio e Il Fatto Quotidiano sono stati condannati per aver diffamato Matteo Renzi e dovranno risarcirlo con 80mila euro più spese legali. È lo stesso senatore e leader di Italia Viva a scriverlo sui social: “Stamani sono stati condannati per avermi ripetutamente diffamato. Per anni ho subito in silenzio, sbagliando. La condanna di oggi non azzera le sofferenze per il passato ma pone una domanda agli addetti ai lavori della comunicazione: come può un diffamatore seriale che ha una collezione record di condanne continuare a fare la morale agli altri tutti i giorni in tv? Mistero. Intanto un pensiero alla mia famiglia che ha dovuto subire il peso di tutte le infamie e a tutti gli amici che non ci hanno mai abbandonato”.

La sentenza, spiega la Dire (www.dire.it), è del Tribunale di Firenze.