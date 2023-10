Previsioni meteo 6 ottobre 2023: lieve calo termico al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 6 ottobre 2023: il weekend inizia con tempo stabile grazie all’anticiclone, valori termici in calo al Centro-Nord

Vasto anticiclone che dall’Atlantico si estende verso l’Europa occidentale e il Mediterraneo con massimi di pressione al suolo intorno a 1025 hPa. Condizioni meteo ancora stabili e soleggiate in Italia ma con alcune eccezioni. Un lieve cedimento dei geopotenziali in quota porterà infatti un po’ di instabilità al settentrione ma senza precipitazioni significative. Nella seconda parte della settimana assisteremo ad un lieve calo delle temperature anche se queste resteranno al di sopra delle medie almeno fino alla metà di ottobre quando sembra confermato il ritorno delle piogge.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 6 ottobre 2023.

AL NORD

Giornata all’insegna del tempo stabile su tutte le regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali con qualche velatura in transito.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino sulle regioni del Centro con prevalenza di cieli sereni e qualche disturbo da nuvolosità bassa sui settori tirrenici. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli per lo più soleggiati e qualche addensamento in Appennino. In serata si rinnovano condizioni di stabilità con ampie schiarite.

In Toscana giornata all’insegna del tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi per addensamenti altri in transito sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con qualche disturbo nuvoloso sulle regioni peninsulari e sole prevalente altrove. Al pomeriggio locali temporali in sviluppo nelle zone interne peninsulari, soleggiato sugli altri settori. In serata torna la stabilità ovunque con ampie schiarite.

In Calabria tempo stabile al mattino con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Nel pomeriggio poche variazioni salvo qualche acquazzone o temporale possibile sui rilievi interni. Sereno o poco nuvoloso in serata e nottata.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo su tutta l’Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .