Nuovi investimenti per Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes

La joint venture Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes (BSCCB) rafforza la propria capacità produttiva in Germania e in Italia

SGL Carbon e Brembo hanno concordato di espandere la capacità produttiva della joint venture Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes (BSCCB). Le due società, insieme alla stessa BSCCB, hanno definito il progetto che porterà la JV a investire circa 150 milioni di euro fino al 2027 per espandere di oltre il 70% le attività produttive nei siti di Meitingen (Germania) e Stezzano (Italia).

L’investimento prevede la realizzazione di due nuovi stabilimenti produttivi presso la sede di SGL Carbon a Meitingen, che si estenderanno su una superficie di quasi 8.500 m², e l’installazione di nuovi sistemi per la produzione. La posa della prima pietra è attesa per l’autunno.

Nella sede di Stezzano, l’investimento consentirà l’ampliamento delle aree produttive fino a circa 4.000 m² in stabilimenti già esistenti all’interno del Kilometro Rosso Innovation District, oltre che l’introduzione di nuovi sistemi di produzione.

Grazie all’espansione delle attività produttive, Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes continuerà a soddisfare l’alta domanda del mercato e potrà rispondere alle crescenti esigenze dei clienti per il futuro. A livello globale, la domanda di dischi in carbonio ceramico firmati Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes è infatti in aumento. Questo è da attribuire all’alta qualità e performance delle sue soluzioni, che rispondono alle richieste specifiche dei costruttori automotive. In particolare, nei segmenti premium e di lusso, per i quali sono necessarie elevate prestazioni di frenata.

Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes

Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes (BSCCB) opera nel campo della progettazione, sviluppo, produzione e vendita di sistemi frenanti in generale e più specificamente di dischi freno realizzati in materiale carboceramico montati su vetture high performance, così come nel campo della ricerca e sviluppo di nuovi materiali e applicazioni. Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes può contare su due impianti di produzione per i dischi freno in materiale carboceramico, uno a Stezzano (Italia, nei pressi di Bergamo) e uno a Meitingen (Germania, in prossimità di Augusta). Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes intende imporsi come leader mondiale nel settore dei sistemi frenanti in materiale carboceramico per autovetture e veicoli commerciali.