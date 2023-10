Mitsubishi Shipbuilding avvia i test di handling dell’ammoniaca

Nell’ambito di questo progetto di sviluppo, Mitsubishi Shipbuilding ha iniziato i test di dimostrazione del sistema di abbattimento dell’ammoniaca (AGAS), un sottosistema di MAmmoSS® per il trattamento sicuro dell’ammoniaca in eccesso. Utilizzando la struttura dimostrativa AGAS presso il Nagasaki District MHI Research & Innovation Center, Mitsubishi Shipbuilding effettuerà test di dimostrazione delle prestazioni di elaborazione in vari scenari che simulano le operazioni di ammoniaca a bordo e, in collaborazione con i produttori di apparecchiature correlate, esaminerà l’ampliamento della gamma del settore marittimo.

La tecnologia ammoniaca sviluppata sarà applicata a vari settori per supportarne la manipolazione sicura. MAmmoSS® comprende diversi sottosistemi oltre ad AGAS, tra cui un sistema di alimentazione del carburante ad alta pressione/bassa pressione (AFSS) e un sistema di serbatoi del carburante ammoniaca. Una caratteristica chiave di MAmmoSS® è che ciascun sottosistema può essere modularizzato, consentendo a Mitsubishi Shipbuilding di fornire la configurazione modulare ottimale in un pacchetto per impianti a bordo che consistono in più motori e caldaie.

Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd., parte del gruppo Mitsubishi Heavy Industries (MHI), sta attualmente sviluppando il sistema di alimentazione e sicurezza dell’ammoniaca Mitsubishi (MAmmoSS®), un sistema di handling dell’ammoniaca per supportare l’utilizzo dell’ammoniaca come combustibile marino, che sta attirando l’attenzione come mezzo per ridurre significativamente le emissioni di gas serra (GHG) da navi.