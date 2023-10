Maersk Tankers gestirà le VLGC di Astomos

Astomos Energy, il più grande distributore e trader di LPG (gas di petrolio liquefatto) in Giappone, ha annunciato una partnership con Maersk Tankers per 5 VLGC

Astomos Energy, il più grande distributore e trader di LPG (gas di petrolio liquefatto) in Giappone, ha annunciato una partnership con Maersk Tankers per la gestione di un massimo di cinque Very Large Gas Carriers (VLGC). Il servizio di Maersk Tankers include le operazioni giornaliere delle navi, l’ottimizzazione del carburante e la gestione dei reclami.

Costituisce un supporto completo post-noleggio dal momento in cui la nave viene fissata per una rotta, attraverso la sua esecuzione, fino alla chiusura dei giornali di rotta.

“Siamo onorati di iniziare questa partnership con Maersk Tankers, non solo per perseguire obiettivi di efficiente operazione, ma anche di sostenibilità ambientale. Siamo convinti che la collaborazione con specialisti esperti contribuirà a risolvere una sfida globale e a raggiungere una prosperità sostenibile”, ha affermato Kei Sakaguchi, General Manager del dipartimento Supply and Trading, International division di Astomos Energy. Maersk Tankers ha lanciato il servizio di gestione delle rotte come servizio autonomo nell’aprile 2023 e gestirà 12 gas carrier per due armatori dopo questo accordo.

Il primo cliente è stata la società di spedizioni e trading di LPG Petredec Global.