J-Ax non sostituirà Fedez ai live di X Factor: arriva la conferma

I live di X Factor inizieranno il 26 ottobre e Fedez potrebbe non esserci dopo il ricovero in ospedale: J-Ax smentisce di essere il sostituto

Dopo il ricovero di Fedez, che uscirà oggi pomeriggio dall’ospedale, si stanno facendo sempre più insistenti i rumors riguardo ad un suo possibile sostituto, in vista dei live di X Factor, in partenza il 26 ottobre. Tra i nomi che hanno iniziato a circolare c’è anche quello dell’amico del rapper J-Ax, che ieri, con una storia, ha smentito categoricamente la notizia. “Io non so chi mette in giro ste voci, ma visto che non smentiscono loro ci penso io. Non sostituisco Fedez a X Factor Italia”, ha scritto.

Ieri sera, su Sky Uno è andata in onda la prima registrazione dei bootcamp in cui Fedez è stato protagonista insieme a Dargen D’amico. Entrambi, hanno scelto i propri cinque cantanti da portare agli home visit.