Fedez dimesso dall’ospedale ringrazia i donatori di sangue

Fedez dimesso dall’ospedale: “Senza i donatori di sangue non sarei qui. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore sul tema delle donazioni”

“Volevo ringraziare il Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue e cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo tema perché senza i donatori io oggi non sarei qui. Ora sto bene, devo ancora riprendermi un pochino ho bisogno di riposo ma sto bene”. Con queste parole Fedez, accompagnato da Chiara Ferragni, si è rivolto ai cronisti che lo attendevano fuori l’ospedale in attesa delle sue dimissioni. Prima di salire in auto, il rapper ha ringraziato anche la moglie che gli è stata sempre vicino durante gli otto giorni di ricovero: “È una grande”.

Fedez è stato ricoverato e operato d’urgenza venerdì scorso al Fatebenefratelli-Sacco di Milano, per un’ emorragia provocata da due ulcere sanguinanti. Poi domenica il nuovo intervento d’urgenza dovuto ad un altro episodio di sanguinamento. Da allora il silenzio, comprensibile, da parte di tutta la famiglia, blindata nel riserbo totale.

Appena rientrato a casa, Fedez ha pubblicato un post condiviso con Chiara Ferragni, per ringraziare dell’affetto ricevuto: “Grazie per tutto l’affetto e la vicinanza, nulla è scontato in questi momenti”.