Fatevi una risata: oggi è la Giornata mondiale del sorriso

World Smile Day: oggi è la giornata mondiale del sorriso che cura le ferite del cuore, oltre ad essere una reale ed efficace medicina per l’animo e la mente

Compiere un atto di gentilezza per aiutare una persona a ritrovare il sorriso. È questo lo scopo del World Smile Day, la giornata annuale che, ogni primo venerdì di ottobre, invita il mondo ad essere cordiale e sorridente. Simbolo dell’iniziativa è l’icona del sorriso per eccellenza: lo ‘smile’, la faccina sorridente creata da Harvey Ball nel 1963. Fu proprio l’artista statunitense a voler dedicare una giornata mondiale al sorriso. Era il 1999 e il mondo festeggiava il suo primo World Smile Day.

WORLD SAMILE DAY

Fin dalla sua creazione, lo ‘smile’ divenne così popolare da diventare icona universale del sorriso. Con il passare degli anni, tuttavia, Ball cominciò a preoccuparsi dell’eccessiva commercializzazione del suo simbolo e di come il suo intento originale si fosse perso. Così, decise di ideare una giornata annuale per ricordare il significato del suo ‘smile’: un simbolo nato per portare il buonumore in tutto il mondo, a prescindere da politica, geografia e religione.

Dopo la morte di Harvey nel 2001, la giornata del sorriso è continuata ogni anno, sia a Worcester, Massachusetts, città natale dello ‘Smile’, che nel resto del mondo. In onore dell’artista fu fondata la ‘Harvey Ball World Smile Foundation’, ente benefico che, dal 2001, porta avanti la filosofia di Ball: ogni sforzo per migliorare il mondo, non importa quanto piccolo, vale la pena di farlo. La fondazione è anche lo sponsor ufficiale del World Smile Day.