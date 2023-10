Assegnati finanziamenti ERC a tre ricercatori del Cnr

Paola Cattaneo, Stefano Cresci e Anna Guerra sono i tre ricercatori del Cnr che hanno ricevuto finanziamenti ERC per progetti di ricerca

Sono 32 i progetti di ricerca italiani selezionati dal Consiglio europeo della ricerca, nell’ambito dei 400 finanziamenti per 628 milioni di euro totali annunciati oggi per giovani scienziati e studiosi di tutta Europa. Tre riguardano progetti di ricercatori del Cnr.

Paola Cattaneo, ricercatrice dell’Istituto di ricerca genetica e biomedica , ha ottenuto il Grant per il progetto ‘Novel.CaRe’ che ha l’obiettivo di esplorare la nuova biologia dei micropeptidi, generare nuovi dataset multiomici e acquisire nuove conoscenze e tecnologie per lo sviluppo di nuove terapie rigenerative cardiache.

Stefano Cresci, è ricercatore presso l’Istituto di informatica e telematica del Cnr . Da anni lavora su attività di ricerca legate alla social media analysis, in particolare con ‘DEDUCE’, ha l’obiettivo di cambiare il paradigma nella moderazione dei contenuti sulle piattaforme online e di costruire le basi teoriche e di metodo per superare l’approccio attuale, intuitivo e indifferenziato andando verso una nuova strategia di moderazione, efficace e modulabile.

Il progetto CUE-GO di Anna Guerra, dell’Istituto di elettronica e di ingegneria dell’informazione e delle telecomunicazioni, intende sviluppare nuovi metodi per creare reti di agenti autonomi, come i robot, capaci di prendere decisioni intelligenti e navigare in ambienti sconosciuti. Si può pensare a questi robot come individui in grado di “percepire” segnali radio nell’ambiente circostante, in modo simile a come le persone percepiscono il mondo attraverso i sensi.