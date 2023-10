Adele Colgada in libreria con “I delitti di Monteverde”

“I delitti di Monteverde” dii Adele Colgada è un giallo sofisticato che con ironia strizza l’occhio al mondo dell’editoria e dei libri

Dopo anni trascorsi a editare libri gialli, Gerarda Greco, 58 anni compiuti da un mese e felicemente pre-pensionata, vuole solo leggere ciò che le va e fare lunghe passeggiate nel suo nuovo quartiere a Roma: Monteverde. Ha ereditato la casa di zia Ginetta e con essa un condominio di anziani e variopinti vicini: c’è la signora Angelucci, ex attrice di fotoromanzi impeccabile e azzimata a qualsiasi ora del giorno, la Sanfilippo, ex insegnante in pensione con la mania di collezionare carte e le anziane signorine Meloni, sempre troppo occupate a impicciarsi dei fatti degli altri.

Gerarda non è destinata però ad annoiarsi… a movimentare le sue giornate, prima la scoperta del brutale omicidio di un’artista locale, Adelaide Grazzini, avvenuto nel 1958, e poi il ritrovamento del corpo della bislacca Sanfilippo con la testa spaccata. A indagare arriva il commissario Laguardia, quarantenne lucano trasandato ma acuto, che capisce ben presto di aver bisogno di un complice all’interno del condominio – e chi meglio di una delle inquiline? Gerarda accetta – più o meno di buon grado – il suo nuovo ruolo di spia, svolgendo indagini parallele sui due delitti di Monteverde. Perché il caso Grazzini non è mai stato risolto?

E se fosse in qualche modo collegato alla morte della signora Sanfilippo? Tra una telefonata della Ciminiera, il suo ex capo nonché ex amante che cerca di convincerla a tornare a lavorare per la casa editrice, gli incontri segreti con Laguardia nelle serre dell’Orto Botanico e le chiacchierate/interrogatorio con i condomini, la verità verrà piano piano a galla e con essa insospettabili moventi, intricate relazioni e passioni mai sopite. Un giallo sofisticato che con ironia strizza l’occhio al mondo dell’editoria e dei libri.

Adele Colgada è il nome di penna di Stefania Fabri e Giulia Caminito. Adele scrive di tutto e adora soprattutto leggere gialli. Grazie al suo acume, mantiene un atteggiamento di diffidenza nei confronti della realtà per cui ragiona anche su eventi all’apparenza del tutto insignificanti. Desidera che le sue storie non siano troppo cupe ma animate da una certa sagacia e dalla consapevolezza che gli esseri umani vadano descritti senza fare nessuno sconto. Questo, per Adele, è il primo romanzo.