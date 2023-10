Previsioni meteo 5 ottobre 2023: prosegue l’ondata di caldo

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 5 ottobre 2023: anticiclone nordafricano ancora sull’Italia, temperature record e piogge lontane

Condizioni meteo ancora estive sull’Italia dove l’autunno continua a fare grande fatica ad affermarsi. La presenza prolungata di un blocco anticiclonico continua infatti a regalare giornate soleggiate ma anche caldo fuori stagione con diversi record di temperature ritoccati in questi giorni. Nella giornata di oggi non avremo variazioni di rilievo e la colonnina di mercurio potrà superare di nuovo i +30°C. Lo scenario meteo resterà immutato anche nel corso del weekend, mentre per la prossima settimana si inizia ad intravedere il ritorno delle piogge: considerata la distanza temporale serviranno però ulteriori conferme.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 5 ottobre 2023.

Al Nord: Giornata all’insegna del tempo stabile su tutte le regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali con nuvolosità medio-alta in transito. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Tempo stabile sulle regioni del Centro per tutta la giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di stabilità con addensamenti bassi specie sui settori Tirrenici. Temperature minime stazionarie e massime in diminuzione. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali o settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Alta pressione che porta tempo asciutto al Sud con cieli in prevalenza sereni sia al mattino che al pomeriggio su tutte le regioni. Nessuna variazione in serata e nottata. Temperature minime stazionarie e massime in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .