Martin80 torna con “Rimani lì”, il nuovo singolo

Martin80 rappresenta il dembow in Italia. “Rimani lì” è il nuovo singolo disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali

Fuori in digitale per 10k Studios / Cramps Music con distribuzione Believe “Rimani lì” (https://bfan.link/rimani-li), il nuovo singolo di Martin80, rapper classe 2000 di origine dominicana, veronese d’adozione e nuovo rappresentante del dembow, ritmo che si sta affermando sempre di più anche in Italia.

In “Rimani lì” le ritmiche latine da dancefloor e il calore di suoni incalzanti segnano l’incedere del brano e fanno da cornice a un testo che si rifà allo stile tipico del dembow, con metriche serrate e slogan ripetuti ossessivamente. Martin80 nel testo rivendica la sua confidenza con questo genere musicale e lo fa perché ispirato da quanto sta accadendo in Italia: “Ho scritto questo pezzo perché nell’ultimo periodo anche qui molti stanno iniziando a fare il dembow anche se fino a ieri facevano altri generi. Lo fanno solo perché anche qui sta diventando popolare, mentre per me è un ritmo familiare, viste le mie origini dominicane”.

Martin Victoriano Encarnacion, in arte Martin80, nato nella Repubblica Dominicana e residente a Verona, porta con sé la vera essenza del dembow, ritmo nato nella sua terra d’origine. Dal 2022 a oggi si è fatto conoscere per le sue tracce, ormai diventate virali, con testi ludici, ironici e sfacciati, come “Povero gabbiano dembow”, “Meloni dembow” ed “Io non mangio sushi”. Con la sua musica, l’artista vuole proporre al pubblico italiano quel che ha respirato e vissuto nella sua terra d’origine.