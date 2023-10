Celiachia: nuova analisi fa luce sul rischio di atrofia villosa persistente

Ricercatori hanno sviluppato e convalidato un punteggio di cinque punti per identificare i pazienti con malattia celiaca a rischio di atrofia villosa persistente

In uno studio, multicentrico, internazionale in cui è coinvolta anche l’Italia e pubblicato su Gut. i ricercatori hanno sviluppato e convalidato un punteggio di cinque punti per identificare i pazienti con malattia celiaca a rischio di atrofia villosa persistente, che è associata a complicanze e mortalità e richiede una valutazione di follow-up.

La persistente atrofia dei villi nei pazienti con celiachia, nonostante una dieta priva di glutine, è uno scenario comune in clinica ma ancora poco definito. Questa atrofia è stata associata ad un aumento significativo del rischio di malattie linfoproliferative e altre comorbilità come fratture osteoporotiche dell’anca, ma non con un aumento della mortalità. Il fenotipo clinico dei pazienti affetti da celiachia malattia a rischio di atrofia villosa persistente non è comunque definito.

Da quanto emerge da questa nuova analisi, l’età alla diagnosi, il modello della malattia, la risposta clinica e l’aderenza alla dieta priva di glutine predicono il rischio di atrofia villosa persistente; per i pazienti ad alto rischio è possibile richiedere una biopsia di follow-up e altri interventi.

“L’atrofia dei villi (VA) può persistere in alcuni pazienti nonostante una dieta priva di glutine (GFD), di solito a causa della scarsa aderenza alla dieta o della lenta risposta a una GFD o ipersensibilità al glutine e, meno comunemente, complicazioni precancerose/maligne della celiachia (MC)”, hanno scritto Annalisa Schiepatti, dell’Università di Pavia in Italia.

“La letteratura attuale fornisce dati contrastanti sulla relazione tra VA persistente (pVA) e risultati a lungo termine nei pazienti con MC”.

Hanno continuato: “Inoltre, pochi studi hanno valutato quali fattori possono essere associati all’ atrofia dei villi persistente nella celiachia, quindi il fenotipo clinico dei pazienti a più alto rischio di pVA è ancora poco definito”.

In uno studio longitudinale multicentrico, Schiepatti e colleghi hanno valutato la relazione tra pVA (definita come Marsh≥3a) e gli esiti di celiachia a lungo termine e hanno sviluppato un punteggio per identificare i pazienti a rischio di pVA.

Dei 2.182 adulti con diagnosi di malattia celiaca tra il 2000 e il 2021, 694 sono stati sottoposti a biopsia duodenale di follow-up dopo una mediana di 32 mesi di GFD e sono stati inclusi nella coorte dello studio.

Al follow-up, il 34,1% aveva sintomi in corso e il 23% aveva pVA. I pazienti con pVA avevano un aumentato rischio di complicanze (HR=9,53; 95% CI, 4,77-19,04) e mortalità (HR=2,93; 95% CI, 1,43-6,02).

I ricercatori hanno sviluppato un punteggio di cinque punti che classificava il rischio del paziente per pVa come basso (0-1 punti, 5% pVA), intermedio (2 punti, 16% pVA) o alto (≥ 3 punti, 73% pVA), sulla base di predittori che includevano l’età alla diagnosi (≥ 45 anni; OR=2.01; 95% CI, 1.21-3.34), pattern classico di celiachia (OR=2.14; 95% CI, 1.2 8-3,58), mancanza di risposta clinica alla GFD (OR=2,4; 95% CI, 1,43-4,01) e scarsa aderenza alla GFD (OR=48,9; 95% CI, 26,1-91,8).

Nell’analisi delle caratteristiche operative, i ricercatori hanno notato che il punteggio aveva “un’ottima capacità predittiva” per pVA (ROC-AUC=0,86; 95% CI, 0,82-0,89).

Schiepatti e colleghi hanno convalidato il punteggio con una coorte di 144 pazienti con MC sottoposti a biopsia duodenale dopo una mediana di 40 mesi dalla diagnosi, di cui 26 con pVA. Nella coorte di validazione, il punteggio predittivo a cinque punti “ha funzionato bene” nell’identificare i pazienti con e senza pVA (ROC-AUC=0,78; 95% CI, 0,68-0,89).

“Abbiamo dimostrato che i pazienti con pVA hanno un aumentato rischio di complicanze e mortalità”, hanno concluso Schiepatti e colleghi. «Il nostro punteggio consente l’identificazione precoce dei pazienti con malattia celiaca ad alto rischio di atrofia dei villi persistente che potrebbero richiedere interventi mirati e modalità di follow-up personalizzate per contrastare gli scarsi risultati a lungo termine».

Annalisa Schiepatti et al., Persistent villous atrophy predicts development of complications and mortality in adult patients with coeliac disease: a multicentre longitudinal cohort study and development of a score to identify high-risk patients. Gut. 2023 Jun 26;gutjnl-2023-329751.

leggi