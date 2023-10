Bpco: triplice terapia riduce il rischio di riacutizzazioni

Bpco: la triplice terapia tempestiva budesonide/glicopirronio/formoterolo fumarato mediante inalatore singolo riduce rischio riacutizzazioni successive

Il trattamento tempestivo con la terapia triplice inalatoria a base di budesonide/glicopirronio/formoterolo fumarato, veicolata mediante inalatore unico, dopo un’esacerbazione moderata o grave di Bpco, può ridurre il rischio di riacutizzazioni successive.

È quanto emerge dai dati di un abstract, basato sui dati del registro EROS (Exacerbations and Real-world Outcomes) di pazienti trattati nella real life con questa terapia, presentato nel corso del congresso annuale dell’American Thoracic Society che si è tenuto quest’anno a Washington.

Tali risultati si basano sull’evidenza clinica dell’efficacia del trattamento nel ridurre i tassi di esacerbazione di Bpco, abbassando significativamente il rischio di esacerbazioni future se usato non appena i sintomi della Bpco del paziente peggiorano.

Razionale e disegno dello studio

Le esacerbazioni di Bpco sono, notoriamente, causa di morbilità e mortalità significative. Le linee guida vigenti raccomandano di considerare il trattamento con o il passaggio alla triplice terapia (ICS/LABA/LAMA) nei pazienti che hanno presentato esacerbazioni e livelli elevati di eosinofili nel sangue.

Questo studio ha esaminato se l’inizio tempestivo della triplice terapia inalatoria (mediante inalatore singolo) di budesonide/glicopirronio/formoterolo fumarato (BGF) potesse essere in grado di ridurre il rischio di future esacerbazioni rispetto all’inizio ritardato e molto ritardato dopo un’esacerbazione.

Lo studio EROS è un’analisi retrospettiva dei pazienti affetti da Bpco inclusi nel database delle richieste di rimborso del MORE2 Registry®.

I pazienti dovevano presentare: ≥ 1 esacerbazione grave, ≥ 2 esacerbazioni moderate o ≥ 1 esacerbazione moderata mentre erano in trattamento di mantenimento (prima esacerbazione qualificante = data indice).

Nel periodo di 12 mesi successivo all’esacerbazione indice, tutti i pazienti dovevano avere ≥ 1 richiesta di BGF in farmacia. I pazienti dovevano avere ≥ 40 anni alla riacutizzazione indice, essere stati arruolati ininterrottamente per -12 mesi/+3 mesi rispetto alla riacutizzazione indice e non dovevano aver fatto ricorso alla triplice con inalatore singolo (SITT) nei 12 mesi precedenti la riacutizzazione indice.

I pazienti dello studio erano stati suddivisi in tre gruppi in base al timing del trattamento con la terapia triplice: 434 erano stati sottoposti atrattamento tempestivo, iniziato entro un mese dall’esacerbazione. Altri 1.187, invece, erano stati sottoposti ad un trattamento ritardato, iniziato da uno a sei mesi dopo l’esacerbazione. I restanti 788, invece, erano stati sottoposti ad un trattamento molto ritardato, a più di sei mesi dall’esacerbazione indice.

Risultati principali

Dall’analisi dei dati è emerso che, tra coloro che erano stati sottoposti ad un trattamento tempestivo con la triplice, il tasso medio di esacerbazioni successive era pari a 1,52 eventi/anno, sulla base dei dati di follow-up.

Il tasso di esacerbazioni successive a quella indice era pari a due all’anno per i pazienti con trattamento ritardato e di 2,3 all’anno con trattamento molto ritardato.

Ciò equivale ad un rischio di riacutizzazioni recidivanti inferiore del 24% con il trattamento tempestivo rispetto a un trattamento ritardato e del 34% rispetto a un trattamento molto ritardato.

Riassumendo

I risultati dello studio EROS, pertanto, hanno documentato la capacità della terapia triplice BGF mediante inalatore singolo di ridurre le esacerbazioni successive ad una esacerbazione indice indipendentemente dalla tipologia degli inalatori inizialmente utilizzati prima di ricorrere alla terapia triplice. Ciò implica che la terapia triplice potrebbe essere cost-effective per i sistemi sanitari in ragione della capacità di ridurre il rischio di esacerbazioni successive, quando prescritta ai pazienti subito dopo il manifestarsi di episodi indice di esacerbazione moderata e severa di Bpco.

Bibliografia

Pollack M et al. Exacerbations and Real-world Outcomes (EROS) Among Patients With COPD Receiving Single Inhaler Triple Therapy of Budesonide/glycopyrrolate/formoterol Fumarate. ATS 2023.

