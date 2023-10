Accademia Internazionale del Musical: ultime audizioni prima del via

L’Accademia Internazionale del Musical fondata e diretta da Enrico Sortino, conclude le audizioni in vista dell’inizio dell’Anno Accademico 2023-2024

“Tutti pazzi per il Musical”, ancor più se è in grado di trasformare la formazione in lavoro e portare giovani e promettenti artisti in scena accanto ad un grande artista come Claudio Baglioni, che per il suo prossimo live che vede la direzione artistica e la regia di Giuliano Peparini, ha scelto l’Accademia Internazionale del Musical fondata e diretta da Enrico Sortino, le cui audizioni di settembre per l’Anno Accademico 2023-2024, sono iniziate proprio nel segno del nuovo spettacolo del cantautore romano.

Il nuovo anno che partirà il 16 ottobre, per il team scelto da Sortino per l’Accademia che ha sede a Roma, Catania, Torino, Cagliari, Udine, Sassari e Londra, è iniziato l’8 settembre con le prime audizioni seguite da quelle di venerdì 22 settembre e venerdì 6 ottobre, appena prima dell’inizio della stagione, in cui saranno presentati nuovi corsi, molte novità e grandi collaborazioni, tra cui spicca proprio quella con Baglioni, in occasione del suo atteso tour per cui sono richiesti alla scuola, trenta dei ragazzi che daranno voce e corpo ai noti big show dell’artista, nei quali si fondono musica, luce, figura, gesto, azione e le molteplici arti dello spettacolo.

I NUMERI DELL’ACCADEMIA INTERNAZIONALE DEL MUSICAL

Da ben 17 anni, l’Accademia Internazionale del Musical è un’affermata e riconosciuta realtà di formazione artistica, tra le migliori del territorio nazionale ed oltre. La scuola diretta da Sortino infatti, è l’unica realtà italiana che vanta sette sedi, di cui sei in Italia (Roma, Catania, Torino, Cagliari, Udine e Sassari) ed una a Londra, oltre ad una consolidata collaborazione con la New York Film Academy di New York e Los Angeles. Ben novantacinque docenti nazionali e internazionali sono attivi nelle scuole che accolgono novanta allievi selezionati di anno in anno. Con quindici corsi extra accademici ogni anno, trentacinque borse di studio consegnate ad ogni nuova stagione, l’AIdM ha come fiore all’occhiello il reale inserimento nel mondo del lavoro arrivato ad una quota percentuale di ben 78% nel 2022, periodo non facile dopo il covid.

LA NUOVA CLASSE ORCHESTRALE. CON LA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI PER STUDIARE

Dopo diversi anni di successi e soddisfazioni l’Accademia ha deciso di ampliare le scelte formative arricchendosi di una Classe Orchestrale formata da giovani musicisti talentuosi del territorio e da un gruppo Corale, protagonista di numerosi concerti ed eventi. L’AIdM è in grado di offrire una solida preparazione teorica, tecnica e pratica nella recitazione, nella danza, nel canto e nelle discipline delle arti dello spettacolo, utili al completamento della formazione artistica del performer, al fine di facilitare un reale inserimento nel mondo del lavoro. Oltre ai vari percorsi formativi, la scuola offre la possibilità ai propri studenti di trasferirsi, studiare e perfezionarsi nelle capitali più importanti del teatro musicale internazionale.

Interamente dedicata alle discipline dell’arte, l’AIdM concentra l’attenzione sulla formazione dell’allievo con un orientamento multidisciplinare, con intenti di preparazione per professionisti e non professionisti, nello specifico settore del musical, sviluppando l’apprendimento verso la percezione e la comunicazione verbale, musicale e di movimento, di giovani e adulti.

Gli studi spaziano dagli insegnamenti di recitazione, dizione, fonetica, ortoepia, storia del teatro e del musical, danza classica, danza moderna, danza jazz, contemporaneo, Bob Fosse, biomeccanica, tip tap, trucco, inglese, tedesco, solfeggio, canto e canto corale, con annessi stage o workshop su discipline complementari come ad esempio scenografia, drammaturgia e regia, avvalendosi di docenti di calibro nazionale e internazionale, allo scopo di dare un contributo al nostro paese, per orientare gli alunni verso gli studi artistici pre e post diploma.

Tel info Numero verde: 800913575

info@aidmusical.it – www.aidmusical.it

https://www.facebook.com/SegreteriaAidmusical?fref=ts