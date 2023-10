Stefano Erzegovesi nelle librerie con “Un boccone alla volta”

Con “Un boccone alla volta” Stefano Erzegovesi prende per mano chi affronta quotidianamente disturbi alimentari e le persone più vicine

Andare contro un’ossessione che vuole controllare la nostra vita, così come combattere la forza irresistibile della fame emotiva, è un percorso ripido, scivoloso e pieno di ostacoli. È fondamentale saperlo prima: i disturbi alimentari sono come un’escursione in montagna, per affrontarli bisogna essere ben equipaggiati, consapevoli di cosa si sta facendo e mai da soli.

Ormai riconosciuti come malattie gravi e invalidanti, negli ultimi anni hanno avuto una crescita esponenziale. Lungi dall’essere «una cosa da adolescenti che passerà da sola», anoressia, bulimia, binge-eating e obesità resistente alle diete vedono scendere in campo forze potenti, dalla biologia della sopravvivenza all’illusione del controllo. È quindi inutile, oltre che sbagliato e doloroso, affidarsi alla sola forza di volontà, ci vuole una strategia più sofisticata.

In questo libro, perciò, Stefano Erzegovesi prende per mano chi affronta quotidianamente questi disturbi e le persone più vicine e li accompagna in un percorso che unisce amore, pazienza e scelte alimentari. Si parte dalle basi, i pensieri ossessivi che affollano la mente di chi soffre, per poi spostarsi sul terreno di sfida più temuto, il boccone nel piatto. Poiché il cambio di alimentazione è la parte più delicata del percorso, Erzegovesi la affronta passo per passo, dal momento della spesa fino alla composizione del piatto. Non possono poi mancare le ricette, semplici, gustose e diversificate per ogni tipo di «lotta», pensate per aiutare sia chi intraprende un percorso di guarigione, sia chi lo accompagna nella vita di tutti i giorni.

In questo modo, un boccone alla volta, la tavola si trasforma da campo di battaglia a mappa utile a «ri-arredare» le proprie abitudini quotidiane. Gli ingredienti fondamentali sono tre: la libertà di scegliere cosa mangiare, la curiosità di provare (o riprovare) certi sapori e soprattutto la potenza curativa delle relazioni.

Stefano Erzegovesi, medico psichiatra, nutrizionista e quasi-cuoco, si occupa di cura e divulgazione scientifica nel campo della nutrizione preventiva e dei disturbi alimentari. È uno degli esperti del Forum Salute del «Corriere della Sera» e cura un blog sull’alimentazione per la Fondazione Veronesi. Ha pubblicato Il digiuno per tutti (2019), La dieta della mente felice (2020), Che cavolo di dieta! (2022) e, per Mondadori, Le verdure in quindici passi (2021). Il suo sogno, che si è ormai avverato, è curare le persone all’interno di una grande cucina.