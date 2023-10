Online “Nuda”, il nuovo album di Kjara

Disponibile online su tutte le piattaforme streaming “Nuda”, il nuovo ep in lingua esperanto di KJARA (Chiara Raggi)

Fuori NUDA, il nuovo EP interamente in lingua Esperanto di Chiara Raggi, in arte – per gli Esperantisti- KJARA. Reduce dal successo dello scorso anno che l’ha vista vincere la primissima edizione di Eurovision of Minorities Languages con la canzone MOZAIKO, Kjara torna a cantare in esperanto e lo fa con elementi di novità.

Per la prima volta la cantautrice riminese lascia chiusa nella custodia la chitarra e realizza un album intimo, intenso, solo piano e voce che appunto prende il titolo di NUDA. Insieme a lei, il pianista – conterraneo – Simone Migani. Le traduzioni sono di Federico Gobbo, professore ordinario all’Università di Amsterdam su cattedra speciale in Interlinguistica ed Esperanto.

Nell’ep sono contenuti 4 brani: Tiu ĉi tempo (Questo tempo in italiano) e Nombru ĉion (Fai la conta) sono due inediti, Sablo Venta (Sabbia e Vento) è un brano estratto da Disordine del 2015 e Mozaiko (akustika versio) è la versione acustica di uno dei brani più importanti per l’artista.

“Questo album è una piccola, breve creatura che mi ha messo alla prova, è stato un piccolo album sfidante – racconta KJARA. Non avevo mai riposto nel fodero le mie chitarre per affidare il racconto “solo” alla voce – e ai testi e alla musica -, in un dialogo intrinseco e viscerale con il pianoforte di Simone Migani. È stato bello, mi sono data fiducia e ho imparato ad avere fiducia, mi sono denudata dalle sicurezze maturate imbracciando lo strumento e mi sono lasciata trasportare da una nudità emotiva. Le canzoni me l’hanno permesso, come sempre è la musica a farla da padrone, come è giusto che sia, come è necessario che sia.

La lingua Esperanto mi dà sempre nuove occasioni e possibilità di superare limiti e confini, come è insito nella lingua stessa e nel suo ideale.”