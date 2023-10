Nuovi cosmetici a base di Verbasco, il fiore che illumina la pelle

Grazie al binomio scienza e natura è possibile sfruttare le proprietà luminescenti del Verbasco, un fiore il cui estratto è in grado di donare alla pelle un aspetto luminoso

Avere una pelle luminosa è il sogno di tutti, eppure la luminosità cutanea deriva da diversi fattori intrinseci ma anche da condizioni esterne a cui la pelle è sottoposta quotidianamente. Bastano alcuni semplici gesti per migliorare la luminosità della pelle, tra cui l’evitare di esporsi al sole senza protezione e avere una buona routine di skincare. L’inquinamento ambientale, inoltre, può danneggiare la pelle e incentivare il foto invecchiamento precoce, per questo è necessario utilizzare anche dei prodotti anti-pollution prima di uscire in città. Grazie al binomio scienza e natura è possibile sfruttare le proprietà luminescenti del Verbasco, un fiore giallo intenso davvero sorprendente il cui estratto è in grado di donare alla pelle un aspetto luminoso, giovane e sano.

Cos’è il Verbasco?

Quella del Verbasco è una pianta presente all’interno della zona mediterranea e che fiorisce due volte l’anno. I suoi fiori sono noti e riconoscibili grazie al colore giallo brillante.

Il suo nome, verbascum thapsus significa appunto “brillare” mentre thapsus rimanda all’insediamento greco nei pressi di Siracusa. L’energia del fiore di verbasco è davvero particolare e la sua luce è visibile e brillante, per questo si tratta di un ingrediente ideale per illuminare la pelle e non solo. Studi clinici dimostrano l’efficacia dell’olio di verbasco come trattamento topico per unghie deboli.

Oltre a proteggere e rafforzare le unghie dai danni e dalle infezioni fungine, l’olio di verbasco è un alleato delle labbra screpolate e lenitivo sulle scottature solari. L’olio ricavato dal fiore di verbasco rappresenta quindi una risorsa preziosa per la routine di bellezza ed è una riprova di come la cosmetica funzionale abbia ancora moltissime risorse naturali da utilizzare per la bellezza.

Le proprietà del Verbasco per la pelle

Il suo principio attivo è basato sulla luminescenza: il fitocomplesso di verbasco ha infatti la proprietà di proteggere la pelle dalle radiazioni UV dannose trasformando la fonte di luce facendo sì che questa si irradi dalla pelle.

In questo senso, il principale beneficio del verbasco sulla pelle deriva dalla sua capacità di far risplendere la pelle in maniera naturale e illuminare l’incarnato mentre protegge dalle radiazioni dannose del sole.

Questo fenomeno, che si può ricondurre alla luminescenza, è principalmente dovuto alla presenza di composti polifenolici presenti direttamente nel fiore e nell’estratto che ne deriva. La luminescenza è un fenomeno comunicativo dei petali del fiore che viene attivato per attrarre gli insetti impollinatori e quindi riprodursi.

Il complesso di verbasco deriva dalla bioliquefazione enzimatica del fiore e sfrutta le capacità luminescenti del fiore. La luminescenza è in grado di assorbire le radiazioni UV grazie alla capacità di riemettere, tramite lunghezza d’onda maggiore, le radiazioni elettromagnetiche che riceve. In pratica le trasla in una nuova sorgente di luce che sembra generarsi direttamente dalla pelle.

In questo senso, l’estratto di verbasco utilizzato sulla pelle permette di proteggere la cute dagli effetti ossidativi causati dai raggi solari dannosi, nonché di ridurre lo stress foto-ossidativo e allo stesso tempo donare luminosità e iridescenza.

Effetti antiage del verbasco

Il verbasco è composto da steroli e da verbascoside dai potenti effetti antinfiammatori e antiossidativi. Per questa ragione il verbasco agisce come sfiammante per i rossori e le irritazioni, nonché per le infiammazioni della pelle. Ciò contribuisce ad avere una pelle più sana oltre che visibilmente più bella.

Il verbascoside possiede effetti protettivi per la pelle e allo stesso tempo favorisce la produzione di collagene migliorando di conseguenza l’elasticità cutanea. In questo modo la pelle apparirà più compatta e liscia. Il verbascoside ha effetti protettivi anche sui raggi UV e sui fattori di stress ambientale, come ad esempio l’inquinamento.

Proteggere la pelle dall’ossidazione causata dai radicali liberi è la chiave per mantenerla giovane e sana. Queste proprietà, combinate con le capacità illuminanti del verbasco, aiutano a contrastare l’insorgenza di segni e rughe, di rossori e scottature. Il verbasco migliora l’equilibrio della cute poiché agisce come potente antinfiammatorio a uso topico e migliorando la risposta della pelle allo stress.

Licoglow: il siero illuminante a base di Verbasco

Il siero viso Licoglow è formulato con principi naturali altamente illuminanti per l’incarnato, tra cui appunto l’estratto di Verbasco e di Pomodoro contenente Licopene, un prezioso alleato dei fibroblasti e dell’incarnato uniforme.

Licoglow è un siero completo per la pelle poiché bastano poche gocce per ottenere effetti visibili a occhio nudo.

Idrata, grazie a Hydromanil Complex® che previene la desquamazione della pelle e migliora l’idratazione;

Protegge dagli effetti dannosi dell’inquinamento con il complesso di alghe marine innovativo che rigenera le cellule e combatte l’ossidazione;

Estratto di Pomodoro contenente Licopene, fortemente antiossidante;

Estratto di Verbasco che irradia la pelle di luce e la protegge;

Betaina, un aminoacido che impedisce l’evaporazione di acqua dalla pelle.

Grazie a Licoglow è possibile proteggere la pelle dai danni esterni causati da inquinamento e raggi solari UV, mantenere l’idratazione e ritardare il foto invecchiamento.

Ideale per dare nuova luce a pelli tendenzialmente asfittiche, spente e disidratate e alleato sia in estate, sotto la protezione solare, che in inverno, per affrontare le giornate in città in sicurezza e con un incarnato sempre luminoso.