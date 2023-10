Niente più firme in agenzia per le polizze I4T

Polizze I4T: l’intermediario assicurativo annuncia l’implementazione della firma elettronica su tutti i prodotti assicurativi, individuali e di gruppo

Novità per gli agenti di viaggio che utilizzano le polizze I4T: l’intermediario assicurativo annuncia l’implementazione della firma elettronica su tutti i prodotti assicurativi, individuali e di gruppo, emessi attraverso il portale agenti.

Il sistema, di fatto, gestisce automaticamente la raccolta delle firme obbligatorie del cliente sul certificato e sulle condizioni di polizza, compito precedentemente svolto manualmente dagli agenti di viaggio. Non solo: sollecita il cliente in caso di mancata risposta e conserva la documentazione in un’area protetta, accessibile dall’agenzia.

Questo si traduce in un duplice vantaggio per le agenzie: da un lato, un passaggio in meno che rende più snella e veloce l’emissione delle polizze, dall’altro la sicurezza di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla legge, perché è il sistema a certificare la presa visione della polizza da parte del cliente.

Già utilizzata per perfezionare i contratti delle polizze collettive e dei prodotti RC Professionale e Insolvenza, la firma elettronica sarà presto disponibile su tutte le assicurazioni viaggio I4T, compresa I4Flight, la polizza best-seller che rimborsa costi di riprotezione ed eventuali penali in caso di cancellazione, anche per sciopero, di un mezzo di trasporto regolarmente prenotato.

“Il sistema è completamente automatico – dichiara Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T – e rappresenta un esempio concreto di digitalizzazione della filiera che, oltre a migliorare il servizio, tutela agenti e clienti. Un vantaggio importante nel cuore di una stagione particolarmente calda in termini di prenotazioni, che alleggerirà il lavoro dei nostri partner della distribuzione”.