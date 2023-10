L’arte di Joana Vasconcelos da oggi in mostra a Palazzo Pitti

‘Between Sky and Heart’ di Joana Vasconcelos, accolta alla Galleria delle Statue e delle Pitture e della reggia medicea di Palazzo Pitti, sarà visibile fino al 14 gennaio 2024

Le installazioni di Joana Vasconcelos alle Gallerie degli Uffizi. Il celebre complesso museale fiorentino sta per accogliere “Between Sky and Heart”, esposizione della nota artista portoghese che, amalgamando mito, storia e tradizione con ironia e irriverenza, sfida convenzioni e stereotipi. La mostra, che porterà una selezione di opere di grandi dimensioni sia in spazi della Galleria delle Statue e delle Pitture che nella Reggia di Palazzo Pitti, sarà visibile dal 4 ottobre al 14 gennaio. “La serie di mostre dedicata dalle Gallerie alle artiste donne, iniziata nel 2016, prosegue quest’anno con un gruppo di grandi installazioni create specificamente per Uffizi e Palazzo Pitti da una delle protagoniste dell’arte contemporanea a livello internazionale – annuncia il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt – Siamo molto fieri di accogliere la prima esposizione in assoluto di Joana Vasconcelos nella nostra città”.

“Sono un’artista contemporanea – aggiunge Joana Vasconcelos – partecipo alla creazione di questo momento storico, e non mi sarei mai sognato di esporre nel museo in cui sono custodite opere di Leonardo Da Vinci, Michelangelo o Caravaggio. Questo invito da parte del direttore degli Uffizi è un grande onore. Perché indipendentemente dal fatto che si parli di artisti vivi o morti, ciò che conta di più è il dialogo che si genera tra le opere. L’edificio stesso costituisce la cornice per la produzione artistica, indipendentemente dal secolo da cui proviene. Questo spazio ha il potere magico di cancellare il tempo, è come una macchina del tempo. La cosa più meravigliosa degli Uffizi è la storia dell’arte”.