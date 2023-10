Italia: una meta redditizia per le imprese di gioco d’azzardo

Prima o poi, ogni attività di gioco d’azzardo ha bisogno di espandersi e entrare nell’arena internazionale del gioco d’azzardo.

Il governo concede la residenza a tutti gli imprenditori che aprono un’attività nel paese. Questa è un’ottima opportunità per gestire un’attività redditizia e godersi un clima piacevole allo stesso tempo.

Licenza di gioco d’azzardo in Italia: Procedura

Specifiche Giurisdizionali

I casinò a Roma (Italia) e in altre città del paese sono tra le più antiche strutture di gioco d’azzardo del continente europeo. Mantenendo le tradizioni di molti anni, questa giurisdizione è stata una delle prime in Europa a regolamentare la legislazione sul gioco d’azzardo. Le modifiche hanno coinvolto sia il settore terrestre che quello online.

Intrattenimento Offline

L’apertura di casinò a Milano (Italia) e in altre città attraenti per i turisti contribuisce annualmente con 8 miliardi di euro al tesoro dello stato. Il gioco d’azzardo è giustamente considerato la locomotiva dell’economia nazionale, insieme al turismo, alla produzione di abbigliamento, auto di lusso e prelibatezze locali.

A favore dei casinò di Sanremo (Italia), Torino, Milano, Firenze e di altre città gioca anche il fatto che nei paesi vicini l’industria del gioco d’azzardo non è altrettanto accessibile come nella penisola italiana. Milioni di turisti vengono in Italia per sciare, comprare abbigliamento di design e visitare casinò.

IGaming

Sempre più persone utilizzano no deposit bonus codes e giocano online

L’organizzazione di intrattenimento virtuale è diventata possibile grazie all’approvazione della legge sul gioco d’azzardo nel 2006 e le sue modifiche nel 2011. Così l’Italia è stata una delle prime nell’UE a legalizzare l’iGaming.

Tutte le questioni legate all’industria sono regolate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

Essa è responsabile del processo di concessione delle licenze e garantisce che i titolari delle autorizzazioni adempiano pienamente agli obblighi loro assegnati. Pertanto, l’accesso alle strutture di gioco d’azzardo è vietato ai minori di 18 anni. L’operare casinò online illegali comporta responsabilità penale (reclusione fino a 3 anni).

Tipi di Gioco d’Azzardo

L’attività di gioco d’azzardo in Italia prevede il rilascio di licenze in tre direzioni:

Apertura di casinò online.

Organizzazione di lotterie online.

Accettazione di scommesse sportive.

A differenza di altre giurisdizioni dell’UE, il governo italiano non ha “frammentato” l’industria del gioco d’azzardo in molte direzioni diverse. Di conseguenza, alle aziende non è necessario “preoccuparsi” di quale tipo di licenza scegliere.

Ad esempio, i titolari di licenze per casinò online hanno il diritto di gestire giochi da tavolo e di carte, bingo, posizionare slot machine con generatori di numeri casuali incorporati. Questo approccio è comodo e pratico, e aiuta anche a minimizzare i costi per avviare un progetto di gioco d’azzardo.

Vantaggi del Business del Gioco d’Azzardo in Italia

Ecco alcuni dei benefici dell’apertura di un casinò in Italia:

Acquisizione di uno status internazionale. Un’azienda ha il diritto di stipulare contratti con fornitori stranieri di software e soluzioni di pagamento, nonché di ottenere un prestito a lungo o breve termine presso una banca europea. Avere una licenza locale semplifica e accelera l’ingresso nei mercati esteri.

Crescita della popolarità del marchio. Operare in questa giurisdizione è un ottimo modo per aumentare il prestigio e la richiesta dell’azienda. Un afflusso di un’audience solvibile è garantito. I titolari di licenze italiane sono aziende con una reputazione internazionale impeccabile.

Risposta tempestiva. L’Italia, dove una licenza viene rilasciata in soli 1 mese, è uno dei leader nei servizi aziendali di qualità.

Residenza legale nell’UE. I fondatori di una persona giuridica con un permesso locale ottengono un visto d’affari. Esso consente di risiedere e lavorare nel paese su base permanente.

Nessun requisito di esperienza lavorativa. Una licenza può essere ottenuta anche da un imprenditore alle prime armi o da un’azienda precedentemente attiva in un settore completamente diverso. Questa è un’ottima opportunità per gli imprenditori che stanno solo valutando la promettente industria dell’iGaming.

Minima rendicontazione. Per attirare capitale straniero, le autorità hanno semplificato la procedura di preparazione e presentazione di rapporti regolari per i titolari di licenze.

Nessun vincolo alla posizione del server. Può trovarsi in qualsiasi parte del mondo. L’importante è connettersi al sistema di segnalazione interattiva dell’ADM. Questo approccio semplifica il lancio del progetto e riduce al minimo i costi (non è necessario acquistare o affittare un server da un’azienda locale).

Rete di telecomunicazioni sviluppata. Il territorio del paese è coperto da una rete 4G affidabile. Qui operano centinaia di aziende IT che forniscono software e attrezzature moderne per il gioco d’azzardo. La consulenza occupa una nicchia separata. Fornisce un supporto tecnico completo in tutte le fasi dello sviluppo aziendale.