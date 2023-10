I biscotti Kinder Kinderini della Ferrero vanno a ruba

I nuovi biscotti Kinder Kinderini della Ferrero vanno a ruba: dove trovare i frollini al latte e cacao con piccoli decori cremosi al gusto dell’ovetto

Sono i nuovi biscotti della Ferrero, sono a forma dell’iconico ovetto e sono la nuova tendenza: i Kinder Kinderini sono l’oggetto del desiderio che tutte le mamme stanno cercando nei supermercati per i loro pargoletti. Usciti sul mercato dai primi di ottobre stanno andando a ruba come i celeberrimi Nutella Biscuits e si possono trovare in tutti i comuni supermercati. Non sono mancate le denunce per chi li sta rivendendo a prezzi esorbitanti.

CHE COSA SONO I NUOVI KINDER KINDERINI

Sono frollini al latte e cacao con piccoli decori cremosi al gusto unico dell’ovetto Kinder. Una forma inconfondibile e tante diverse espressioni affinché i bambini (e non) possano trasformare la colazione o la pausa merenda in infinite storie da inventare. Ogni frollino, infatti, “si contraddistingue per dettagli ad alta precisione quali occhi, bocca e sorriso che permettono di “dare vita” alle espressioni dei Kinderini, ispirate alle tante emozioni che si vivono in famiglia: dal ‘Kinderino felice’ al ‘Kinderino stupito’, dice la casa di Alba.

I nuovi biscotti sono disponibili nel sacchetto da 250 gr (se ne trovano dentro 20 pezzi) e costano circa 3,40 euro.

COSA NE PENSA CHI LI HA ASSAGGIATI

ALCUNE CURIOSITÀ

“Sono oltre 15 milioni le possibili combinazioni di espressioni da poter trovare in ogni confezione di Kinder Kinderini- si legge sul sito della Ferrero- Solo nel 2023, in Italia, sarà prodotto un numero di Kinder Kinderini in grado di soddisfare oltre 120 milioni di colazioni. Il forno usato per prepararli nello stabilimento di Balvano (Potenza) misura in lunghezza quanto 100 forni domestici e ci vogliono circa 100 minuti per creare ogni singolo biscotto: dalla preparazione dell’impasto, alla decorazione degli occhi e della bocca, fino all’inserimento nella confezione”.

GLI INGREDIENTI

Ecco con che sono fatti: farina di FRUMENTO (43,5%), zucchero, BURRO anidro, grassi vegetali (palma, karitè), amido di FRUMENTO, LATTE scremato in polvere (2%), cacao magro (1,3%), LATTE in polvere ricco in materia grassa (0,7%), siero di LATTE in polvere, agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio), burro cacao, NOCCIOLE, sale, emulsionante: lecitine (SOIA), vanillina, pasta di cacao, albume d’UOVO in polvere. Può contenere SENAPE.

CONTEST ONLINE KINDER KINDERINI

Vuoi diventare il protagonista del prossimo spot online di KINDER KINDERINI? Posta dal 29 settembre 2023 al 31 ottobre 2023 sul tuo profilo Instagram (valido solo post o reel caricato sul feed; Instagram stories escluse), usando i 2 # di campagna #KinderKinderini e #Kinderinicasting, una foto o un video dove appare un biscotto Kinder Kinderini e il tuo volto che ricrea l’espressione del biscotto scelto. Il contenuto potrà prevedere la presenza di uno/a o più bambini/e, purché accompagnati sempre da un genitore o da adulto che esercita la responsabilità genitoriale. Sono ammessi contenuti con la sola presenza di adulti maggiorenni, che seguano le linee guida del regolamento.

Una commissione di esperti, in base ad insindacabile giudizio, selezionerà 30 contenuti (tra video e foto) e gli utenti che avranno postato i contenuti selezionati verranno contattati dal profilo Instagram @KinderItalia, entro il 22 dicembre 2023, tramite i messaggi privati del proprio profilo Instagram. Qui tutte le info.