After 5 arriva in streaming su Prime Video: ecco il gran finale

‘After 5’ arriva su Prime Video: si chiude la saga con protagonisti Tessa e Hardin, tratta dai romanzi di Anna Todd

La storia d’amore tra Tessa Young e Hardin Scott giunge al termine. E’ disponibile su Prime Video ‘After 5’, l’ultimo capitolo della saga tratta dai romanzi di Anna Todd. Il quinto film scrive la parola fine alla serie cinematografica che più ha appassionato i teenagers (e non solo) negli ultimi anni. Nonostante il film scriva la parola fine alla storia di Tessa e Hardin, come riferisce la Dire (www.dire.it) l’universo cinematografico di ‘After’ si amplierà con un prequel e un sequel della saga.

AFTER 5, LA TRAMA

‘After 5’ prosegue da dove si era chiuso il quarto capitolo. La storia tra Hardin (Hero Fiennes-Tiffin) e Tessa (Josephine Langford) è giunta bruscamente al capolinea. Lui è diventato uno scrittore di successo dopo aver pubblicato il romanzo ‘After’, basato proprio sulla loro relazione. Lei non riesce a perdonargli di aver resa pubblica la loro relazione a sua insaputa. Solo in Inghilterra, Hardin si lascia andare a una vita sregolata, fatta di alcol e abitudini dannose. Oltretutto, non riesce ad andare avanti nella scrittura di un nuovo romanzo. Per rimettere in piedi la sua vita, e per cercare un modo di riconquistare Tessa, decide quindi di partire per Lisbona dove incontrerà una donna a cui ha fatto un torto nel passato.

La storia tra Tessa e Hardin troverà un lieto fine?