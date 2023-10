Volpe su YouTube con il videoclip di “Panico”

E’ uscito sul canale VEVO di Volpe il videoclip di “Panico”, estratto dal disco “Apocalissi Tascabili”, disponibile sulle piattaforme musicali

SKY ITALIA (VEVO di Volpe il videoclip di “Panico”, estratto dal disco “Apocalissi Tascabili”. Questo lavoro nasce dalla collaborazione tra il cantautore toscano (Finalista 1MNEXT ‘22) e l’archivio di moda maschile vintage The Cube Archive (Styling per Salvatore Ganacci, Tommy Dali, Kommando). La direzione è affidata al duo di registi lyzard, Lisa Mazzei e Leonardo Fiori. Dopo l’anteprima su link ) è uscito sul canalediil videoclip di “Panico”, estratto dal disco “Apocalissi Tascabili”. Questo lavoro nasce dalla collaborazione tra il cantautore toscano (Finalista) e l’archivio di moda maschile vintage(Styling per, Tommy Dali, Kommando). La direzione è affidata al duo di registi, Lisa Mazzei e Leonardo Fiori.

In questo viaggio bizzarro e grottesco ci caleremo nei panni di un’opera d’arte esposta in un museo, la quale, tramite il suo personale punto di vista ed un racconto grottesco e claustrofobico, ci mostrerà le sfaccettature più inquietanti dei personaggi di cui faremo la conoscenza. L’opera esposta, di cui non conosciamo le sembianze, sembra essere nient’altro che l’artista – Volpe – che si mette in mostra al suo pubblico e viene pertanto giudicato, senza possibilità alcuna di rispondere come in una sorta di Rhythm 0.

“Panico” è una riflessione sull’essere messi in mostra e sul ruolo dei punti di vista, dello spettatore che a sua volta vede con gli stessi occhi della cinepresa e diviene opera anch’egli. L’utilizzo del formato 4:3 e i close-up dei volti, rifacendosi alla fotografia di Alex Prager, restituiscono un senso di claustrofobia accompagnando la tragicomicità dei personaggi mentre si susseguono in una sorta di sfilata soffocante.

Questa “sfilata” paradossale di freaks è resa possibile proprio dalla collaborazione di Volpe, il duo registico lyzard e l’instancabile team di The Cube, che grazie alla propria iniziativa The Cube 4 Artists, supporta gli artisti nella propria crescita personale, vantando collaborazioni con numerosi artisti riconosciuti come Salvatore Ganacci, Kommando e Tommy Dali.

Non ci resta che farci coraggio ed entrare in questo museo paradossale e grottesco, benvenuti nel mondo di Volpe e nel video di “Panico”.