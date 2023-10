Tosse cronica: il Chmp dell’EMA promuove gefapixant

Tosse cronica: il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (Chmp) dell’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema) ha raccomandato l’approvazione di gefapixant

Il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (Chmp) dell’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema) ha raccomandato l’approvazione di gefapixant, un antagonista orale selettivo dei recettori P2X3, in fase di sperimentazione, non narcotico, sviluppato per il trattamento di adulti con tosse cronica refrattaria o inspiegabile. La raccomandazione del Chmp sarà ora esaminata dalla Commissione Europea (CE) per l’autorizzazione all’immissione in commercio nell’Unione Europea (UE) e la decisione finale è attesa per la fine dell’anno.

“L’odierno parere positivo del Chmp è il passo successivo per far sì che gefapixant diventi il primo trattamento approvato nell’Unione Europea per gli adulti con tosse cronica refrattaria o inspiegabile”, ha dichiarato Joerg Koglin, senior vice president, global clinical development, Merck Research Laboratories.”La tosse cronica refrattaria o inspiegabile, in quanto condizione caratterizzata da tosse spesso dirompente e incontrollata, associata a importanti conseguenze fisiche, sociali ed emotive, rappresenta una grande esigenza clinica non soddisfatta.

“L’opinione positiva del CHMP si basa sui risultati degli studi clinici COUGH-1 e COUGH-2, che sono i primi studi di Fase 3 di accompagnamento mai completati in pazienti con tosse cronica refrattaria o inspiegabile, una tosse che persiste nonostante il trattamento appropriato delle condizioni sottostanti o per la quale non è possibile identificare la causa sottostante nonostante una valutazione approfondita. Entrambi gli studi hanno raggiunto l’endpoint primario, dimostrando una riduzione statisticamente significativa della frequenza della tosse nelle 24 ore negli adulti trattati con gefapixant 45 mg due volte al giorno rispetto al placebo a 12 settimane (COUGH-1) e 24 settimane (COUGH-2).

Informazioni su gefapixant

Gefapixant è un antagonista selettivo dei recettori P2X3, in fase di sperimentazione disponibile per via orale, per il potenziale trattamento della tosse cronica refrattaria o inspiegabile. I recettori P2X3 sono uno dei tipi di recettori presenti sulle fibre nervose sensoriali, prevalentemente fibre C, nel rivestimento delle vie aeree. Stimoli chimici, tra cui l’adenosina trifosfato (ATP), possono essere rilasciati dalle cellule del rivestimento delle vie aeree a causa di infiammazioni, irritazioni e stress meccanico/lesioni. Il legame dell’ATP extracellulare ai recettori P2X3 sulle fibre C delle vie aeree può essere percepito come un segnale di potenziale danno, creando un potenziale d’azione che può dare inizio alla tosse. Si ritiene che l’inibizione del legame dell’ATP extracellulare ai recettori P2X3 riduca l’attivazione dei nervi sensoriali e, di conseguenza, la tosse.

Informazioni sugli studi COUGH-1 e COUGH-2

COUGH-1 (NCT03449134) e COUGH-2 (NCT03449147) sono studi multinazionali di fase 3, randomizzati, in doppio cieco, controllati con placebo, che hanno valutato l’efficacia e la sicurezza di gefapixant nel ridurre la frequenza della tosse in partecipanti adulti con tosse cronica refrattaria (RCC) o tosse cronica inspiegabile (UCC).

Un totale di 2.044 partecipanti sono stati trattati in COUGH-1 (n=730) e COUGH-2 (n=1.314).In entrambi gli studi, i pazienti sono stati selezionati in modo casuale per ricevere uno dei seguenti trattamenti: gefapixant 45 mg due volte al giorno, gefapixant 15 mg due volte al giorno o placebo.I risultati primari di efficacia per COUGH-1 e COUGH-2 sono stati, rispettivamente, la frequenza della tosse nelle 24 ore alla settimana 12 e la frequenza della tosse nelle 24 ore alla settimana 24, misurate con un dispositivo di registrazione audio digitale ambulatoriale.

Gli endpoint secondari includevano la frequenza della tosse al risveglio e la percentuale di partecipanti con un aumento di oltre 1,3 punti rispetto al basale nel punteggio totale del Leicester Cough Questionnaire (LCQ). COUGH-1 ha avuto un periodo di trattamento di 12 settimane e un periodo di estensione della sicurezza di 40 settimane, mentre COUGH-2 ha avuto un periodo di trattamento di 24 settimane e un periodo di estensione della sicurezza di 28 settimane.

In questi studi, gli adulti trattati con gefapixant 45 mg due volte al giorno hanno dimostrato una riduzione statisticamente significativa della frequenza della tosse nelle 24 ore (misurata oggettivamente, come tosse all’ora, utilizzando registrazioni sonore delle 24 ore) rispetto al placebo a 12 settimane (COUGH-1) (riduzione del 18,45% rispetto al placebo, 95% CI [-32,92, -0,9; p=0,041]) e a 24 settimane (COUGH-2) (riduzione del 14,64% rispetto al placebo, 95% CI [-26,01, -1,4; p=0,031]). I bracci di trattamento con gefapixant 15 mg due volte al giorno non hanno raggiunto l’endpoint primario di efficacia in nessuno dei due studi di fase 3. I risultati dello studio di Fase 3 sono stati pubblicati su The Lancet.