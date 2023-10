Simone Anichini in radio con “The Other Side Of The Life”

Il pianista e compositore Simone Anichini in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il singolo “The Other Side Of The Life”

In radio “The Other Side Of The Life” (Azzurra Music), il nuovo singolo di Simone Anichini. Disponibile su tutte le piattaforme digitali al seguente link: https://bfan.link/the-other-side-of-the-life (Azzurra Music),

“Questo brano – spiega l’artista – racconta e raffigura la vita come una ruota di un luna park: emozioni da piccolo, emozioni da grande. L’altra parte della vita – dichiara l’artista – è quella che viviamo nel nostro inconscio ed esce fuori quando ci emozioniamo”.

Quel bambino al luna park, Simone, lo conosce bene: è lo stesso che all’età di 8 anni prende il pianoforte di famiglia e decide di farlo diventare la propria voce. Adolescente inquieto, lotta contro ogni autorità ma la musica non lo abbandona mai.

Simone Anichini, compositore e pianista, nasce a Viareggio e si diploma in pianoforte presso il Conservatorio Giacomo Puccini di La Spezia, dove studia anche il corso di specializzazione jazz. Il suo interesse si manifesta anche nella composizione di musiche per film e cortometraggi come la colonna sonora del film muto “Un chien andalou” di L. Buñuel e per il film documentario “Dall’acqua alla vita” di A. Ceccherini. Ha collaborato come tastierista per le canzoni di Natalie Imbruglia e di Lisa Stansfield; nella trasmissione “Quelli che il calcio”, di Albano Carrisi, Julieta Venegas e sempre come tastierista al talent show xfactor con Leona Lewis.

Da 22 anni vive a Milano, dove ha realizzato colonne sonore per cortometraggi, documentari, spot, spettacoli teatrali, nonché due album e singoli sotto l’etichetta Azzurra Music.