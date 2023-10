Sciame sismico Campi Flegrei: i sindaci di Napoli e Pozzuoli predicano calma

“Mi rendo conto che per chi vive nella zona di Pozzuoli ed Agnano è una cosa psicologicamente molto pesante. Noi stiamo facendo di tutto dal punto di vista sia tecnico che procedurale per garantire la massima sicurezza e l’allarmismo non aiuta. Ci vuole grande responsabilità anche nella gestione delle informazioni”. Così il sindaco di Napoli e della Città metropolitana, Gaetano Manfredi, a margine di una conferenza stampa a palazzo San Giacomo.

“La crisi bradisismica è una crisi caratterizzata da scosse che possono continuare per mesi. Noi possiamo avere per mesi, mesi e mesi scosse di intensità variabile“, ha detto ancora Manfredi.

“Abbiamo fatto un monitoraggio di tutto il territorio di Pozzuoli e, ad ora, non risultano criticità“. A riferirlo è stato il sindaco di Pozzuoli (Napoli) Luigi Manzoni che ha convocato la stampa in Comune per fare il punto della situazione dopo la scossa di terremoto registrata nella giornata di ieri e che ha portato a disporre la chiusura delle scuole.

“Ho ritenuto opportuno sospendere le attività didattiche – ha spiegato Manzoni – per consentire ai tecnici di fare ulteriori verifiche nelle scuole che, comunque, negli ultimi mesi sono state già monitorate. Stanno verificando lo stato dell’arte dopo una scossa di magnitudo importante e, anche qui, ad ora non risultano criticità. Voglio tranquillizzare ragazzi e genitori”. Ai cittadini Manzoni chiede di “attenersi alle comunicazioni ufficiali”, cioè alle informazioni che giungono da “Ingv, protezione civile nazionale e regionale, e dal sindaco. Si devono sentire tutti tranquilli, perché il territorio è monitorato h24″.

Continuano, inoltre, le riunioni in sede comunale e regionale “e domani mattina – ha ricordato il sindaco – saremo a Roma per un’audizione in commissione Ambiente, mentre nel pomeriggio è in programma una riunione in prefettura. Ancora, venerdì, saremo di nuovo in Regione Campania perché metteremo in campo uno dei punti condivisi col ministro, ossia di fare una verifica su sottoservizi e infrastrutture del territorio”.