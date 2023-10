Puritano su YouTube con il videoclip di “Stradama”

Disponibile online su YouTube il videoclip di “Stradama”, il singolo di Puritano: un piccolo musical ispirato a The Rocky Horror Picture Show

Dopo l’uscita del singolo pubblicato lo scorso 18 novembre in tutte le piattaforme digitali, arriva il videoclip di STRADAMA’ disponibile su YouTube. Quella di Puritano è una vocazione. Non ci sono compromessi o regole. La consapevolezza sta nella sua visione artistica, che è l’unica strada da seguire. Già dalle prime note di STRADAMA’ arriva la botta: il graffio del rock di questo pezzo ha preso il sopravvento su quelli che erano i beat del mondo urban. La produzione di The Eve mescola chitarre elettriche, bassi distorti e batterie, dove le rime di Puritano plasmano citazioni cinematografiche e cupe istantanee come “Lasciami i fiori sul guard rail”. Se ha contribuito a scrivere una pagina fondamentale della trap italiana come “Thoiry”, ci ha messo un attimo a smarcarsi da etichette e luoghi comuni, mescolando le carte in tavola. Puritano corre sul filo del rasoio, non appartiene a un movimento, rifiuta mode e tendenze.

Il videoclip realizzato da regista Nino Villani con la direzione artistica di Arakne, nasce quasi come un piccolo musical. Dalla sceneggiatura alla scenografia, dalle luci alla fotografia tutto porta verso una ben precisa atmosfera. Sulla falsa riga del cult “The Rocky Horror Picture Show” del 1975, una giovane coppia interpretata dagli attori Margherita Paoluzi e Manuele Labate entra in un lugubre bar fuori dallo spazio e dal tempo. Tra cameriere fetish e avventori gothic, Puritano è quindi protagonista delle scene mentre si esibisce nel playback del pezzo all’interno del locale, quando poi il finale…si tinge di horror.

STRADAMA’ è pubblicato da Aldebaran e Mitraglia Rec. con distribuzione ADA Music Italy, e anticipa l’album di debutto in uscita nel 2023.

https://www.youtube.com/watch?v=J0w2TXr1Oz0

https://www.instagram.com/puritano.prince/