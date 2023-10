L’oroscopo di oggi, martedì 3 ottobre 2023: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, martedì 3 ottobre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

dal 21 marzo al 20 aprile

Favoriti accordi e contratti. Se cerchi un nuovo interesse, questo momento è pieno di incontri elettrizzanti. Mirate cure estetiche!

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Per il lavoro novità e tutti quelli che hanno un buon progetto della mente non dovrebbero tenerlo chiuso in un cassetto. Se vivi da tempo un rapporto ufficioso è normale che tu voglia farlo diventare ufficiale.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Considera questa giornata come illuminante, nel senso che potrai finalmente renderti conto di chi ti sta davanti. E’ un periodo di revisioni importanti che riguarda tutta la tua esistenza.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Per il progetto di lavoro piccolo rallentamento, è una giornata poco fruttuosa. Non discutere in amore. Oggi sembri insoddisfatto di tutto.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Considero questa giornata, da come sono andate le cose, molto importante perché molti sentiranno un aumento della passione e riceveranno buone notizie.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Ti ricordi di quando hai vissuto un fermo o un cambiamento di lavoro con molta rabbia. In amore sei sempre attratto da persone da difendere, ma non puoi assumere il ruolo di assistente sociale!

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

In questo momento è difficile per te trovare il giusto rapporto o la persona giusta, ma solo perché hai paura di ripercorrere brutte esperienze del passato.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Chi ha a che fare con una azienda che ha più sedi potrebbe anche pensare ad un trasferimento. Ogni tanto ti piace sollevare polverone per osservare le reazioni del partner.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Giornata di scarsa efficienza, hai voglia di cambiare casa o situazione domestica. Grandi cambiamenti, ma per te che ami sempre metterti alla prova la vita è un’eterna sfida.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Ottima giornata, hai capito che è meglio avere rimorsi che rimpianti. Molte delle riuscite sui tuoi progetti personali dipendono da quello che è rimasto in ballo.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

In amore stai in pausa: evita incontri occasionali. Possibili reazioni nei confronti di persone che non meritano un certo trattamento.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Stai attento nei confronti di chi sta remando contro di te. A fronte di tanto impegno i guadagni scarseggiano.